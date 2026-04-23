El Ayuntamiento de Huelva pone en servicio seis nuevos vehículos de la Policía Local

Nuevos vehículos de la Policía Local de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha incorporado seis nuevos vehículos al servicio de la Policía Local, que ya se encuentran operativos y destinados a labores de seguridad ciudadana en distintos puntos de la capital.

Según ha indicado en una nota, las nuevas unidades, que sustituyen a anteriores que habían quedado desfasadas ante las necesidades actuales de la Policía Local, son vehículos híbridos no enchufables con una potencia mínima de 160 CV, diseñados para su uso policial y adaptados a las necesidades del servicio.

Entre su equipamiento específico se incluye un kit de detenidos, con mampara de separación resistente a impactos, asientos adaptados y sistemas de seguridad en las lunas traseras. Asimismo, los vehículos disponen de sistemas de señalización luminosa LED de alta visibilidad, megafonía, equipos de extinción de incendios, botiquín y preinstalación de sistemas de comunicación y localización.

De forma paralela, el Consistorio ha señalado que se encuentra en tramitación un procedimiento de contratación para la incorporación de seis vehículos adicionales mediante sistema de renting, dentro de la planificación ordinaria de medios materiales del servicio.

En la actualidad, el parque móvil de la Policía Local está compuesto por 22 unidades operativas, destinadas a cubrir las diferentes funciones de vigilancia, prevención y atención a la ciudadanía.