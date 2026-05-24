El Ayuntamiento de Huelva refuerza su alianza con Onupolis para mejorar el circuito de carreras de la ciudad

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, en la firma del convenio de colaboración con Onupolis. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva y la empresa TPO Consulting han formalizado el nuevo convenio de colaboración por el que el consistorio se mantiene como socio estratégico del proyecto Onupolis. Este circuito de carreras populares, que engloba modalidades de 2k, 5k y 10k, celebra este año su tercera edición consolidando un crecimiento exponencial y la introducción de importantes mejoras organizativas y técnicas.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha elogiado el crecimiento de Onupolis en solo tres años para el Ayuntamiento de Huelva, el circuito Onupolis se ha consolidado como "un proyecto crucial y una de las citas más importantes de nuestro calendario, logrando movilizar a cerca de 10.000 personas en torno al deporte y la vida saludable", según ha recogido el Consistorio en una nota.

En este sentido, Miranda ha asegurado que "el éxito de este circuito es la prueba de lo positivo que es trabajar con colaboraciones público-privada, una colaboración que en este caso es para fomentar el deporte para en el conjunto de la sociedad, con un mensaje claro centrado en la inclusión y la participación activa para todas las edades".

Y es que, ha continuado la alcaldesa, "Onupolis ha diseñado un circuito basado en el fomento de la práctica deportiva tanto en jóvenes como en adultos y que ya se refleja en las inscripciones, registrando este año participantes desde un año de edad hasta mayores de 80".

Al respecto, Vanesa Arana, como representante de Onupolis, ha insistido en que desde la organización tienen muy claro que seguirán creciendo y mejorando el circuito, "y que además continuaremos colaborando con las distintas asociaciones de Huelva porque como empresa en nuestra responsabilidad social corporativa tenemos claro que la inclusión es piedra angular de nuestro proyecto y colaboramos con lo recaudado con muchas asociaciones que necesitan estas ayudas para todos sus proyectos, proyectos muy necesarios para mejorar la vida de las personas que más lo necesitan".

De este modo, según ha apuntado el Ayuntamiento, Onupolis mantiene su carácter solidario colaborando económicamente de manera directa con distintas asociaciones locales que realizan una labor encomiable en la provincia, como Aocam, ANCO o Voluntarios Onuba, entre otras.

UN CALENDARIO DE REFERENCIA Y CIFRAS RÉCORD

El Ayuntamiento de Huelva ha informado que el pasado sábado, 16 de mayo, se celebró la Carrera de la Mujer, que se saldó con un rotundo éxito de participación y organización. Por delante, el calendario deportivo de la capital onubense incluye las siguientes citas clave: 13 de junio: Carrera Nocturna; 4 de julio: Golf Runner, en el Club de Golf de La Dehesa; 5 de septiembre: Huelva Verde; 2 de octubre: Feria del Deporte, un encuentro que reunirá a todos los clubes deportivos de Huelva); 12 de octubre: Vuelta a Huelva, que alcanza su emblemática 39º edición; 30 de diciembre: San Silvestre, la gran cita de fin de año.

Las expectativas para este 2026 son sumamente optimistas tras el balance de 2025, año en el que participaron un total de 8.600 personas en el circuito, siendo la San Silvestre la prueba reina en participación con 2.200 inscritos.

Para esta tercera edición, la organización de TPO Consulting ha tomado como referencia el exitoso modelo de carreras populares de Valencia, introduciendo importantes mejoras en el circuito. Entre ellas destaca el incremento de los premios económicos en la categoría de 5k, un aliciente que ha atraído la participación de atletas de reconocido prestigio y figuras olímpicas.

Asimismo, el evento ha desbordado las fronteras locales, atrayendo a corredores procedentes de Portugal, Sevilla y diversos puntos de la geografía nacional, que se suman a la masiva respuesta de la sociedad onubense, según han precisado desde la Administración local.

Para asegurar la máxima difusión y acercar el evento a los hogares de la provincia, el circuito ha reforzado su estrategia de comunicación mediante un acuerdo con la empresa municipal Huelva Televisión, que realizará un seguimiento especial de las pruebas. Tienen una Gala de Cierre que todos los años es un éxito con entrada gratuita y retransmitida en directo por Huelva TV.