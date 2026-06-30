Ayuntamiento de Huelva renueva el parque móvil de la Policía Local con la adjudicación de seis nuevos vehículos

Parque móvil de la Policía Local de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha aprobado en la última Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato para incorporar, tras el verano, seis nuevos vehículos mediante la modalidad de renting. El concejal de Seguridad Ciudadana, Presidencia y Relaciones Institucionales del Consistorio capital, Alfonso Castro ha destacado que "se alcanzará la incorporación de 16 nuevos vehículos en apenas un año, reforzando los medios materiales de la Policía Local y mejorando su capacidad operativa para prestar un servicio más eficaz a la ciudadanía".

Según informa el Ayuntamiento en una nota de prensa, el concejal ha señalado que "la renovación del parque móvil de la Policía Local constituye una de las prioridades del Ayuntamiento para seguir mejorando los recursos con los que cuentan nuestros agentes en su trabajo diario". "Invertir en mejores medios para nuestra Policía es también invertir en seguridad y en un servicio público de mayor calidad para todos los onubenses", ha subrayado.

La adjudicación contempla el suministro de cuatro vehículos equipados para el traslado de personas detenidas y otros dos destinados a labores de patrulla y servicio ordinario. El contrato incluye el mantenimiento integral de las unidades durante toda su vigencia. Los nuevos vehículos serán híbridos no enchufables, con cambio automático y una potencia mínima de 160 caballos.

Incorporarán un completo equipamiento policial adaptado a las necesidades del servicio, con sistemas de señalización óptica y acústica de emergencia, megafonía, comunicaciones, navegación GPS, botiquín, extintor y diverso material de intervención. En el caso de los vehículos destinados al traslado de personas detenidas, dispondrán de un habitáculo específico homologado con mampara de separación, asientos adaptados y sistemas de seguridad y control que garantizan un transporte seguro.

"Esta renovación supone un importante salto cualitativo en los medios materiales de la Policía Local y responde al objetivo de seguir dotando al cuerpo de recursos modernos, eficientes y adaptados a las necesidades actuales del servicio", ha inicado el concejal.

Los nuevos vehículos se incorporarán al servicio una vez concluya el proceso de transformación y equipamiento policial previsto en el contrato, pasando a reforzar las labores de vigilancia, prevención, regulación del tráfico y atención ciudadana que desarrolla la Policía Local en todos los barrios de la ciudad.