Bendodo (PP) señala que la etapa de Sánchez es la "más negra de la democracia por la corrupción"

Foto de archivo del vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

HUELVA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, ha criticado este viernes en Huelva que la etapa de Pedro Sánchez está siendo "la más negra de la democracia por la corrupción y la mentira", por lo que "debe acabar cuanto antes y devolverle la voz a los ciudadanos".

Así se ha manifestado Bendodo tras conocerse, según apunta informaciones de medios de comunicación, que el exministro de Fomento José Luis Ábalos "se encerró con seis prostitutas en pleno estado de alarma, en una fiesta, y los españoles encerrados".

Al respecto, ha indicado que esto es "el sanchismo en estado puro". "Esta es la realidad más absoluta, fiestas que pagábamos con el dinero de todos los españoles porque la trama financiaba todo con mordidas de dinero de los ciudadanos. Esta es la triste realidad del sanchismo", ha incidido.

"Yo creía que habíamos visto la máxima degradación de las instituciones aquí en Andalucía, con los ERE de Chaves y Griñán, que fueron condenados, y con María Jesús Montero, que era el perejil de todas las salsas. Pero es que la corrupción del gobierno de Sánchez y de Montero está superando incluso lo que vimos en Andalucía en aquellos años negros", ha aseverado.

Por ello, ha insistido en que la etapa de Sánchez está siendo "la más negra de la democracia, por la corrupción, la soberbia y la mentira", por lo que debe acabar cuanto antes y devolverle la voz a los ciudadanos".

Además, ha enfatizado que Sánchez llegó al Gobierno con "unos apoyos parlamentarios que hoy no tiene". "Se demuestra que no es capaz de presentar unos presupuestos aunque tiene la obligación legal como dice la Constitución y no lo hace porque los perdería", ha finalizado.