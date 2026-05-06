La cantante Pastora Soler recibirá en Huelva la Insignia de Oro de la Federación Salud Mental Andalucía

Archivo - Pastora Soler en un concierto de su gira ‘20 años de amor’. - Europa Press - Archivo

HUELVA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Salud Mental Andalucía entregará este año, con Feafes Huelva Salud Mental como entidad anfitriona, los galardones de la XIX edición de los Premios Salud Mental Andalucía. De este modo, la Insignia de Oro ha sido concedida a la cantante Pastora Soler por "el valor social" de su testimonio público sobre salud mental.

Señala la federación que le entrega este galardón ya que con su decisión de "priorizar el bienestar psicológico en un momento de alta proyección profesional" y compartirlo "de forma abierta" ha contribuido a "normalizar el autocuidado" y a "visibilizar la vulnerabilidad como parte de la experiencia humana".

El acto tendrá lugar el próximo 13 de mayo, a partir de las 11,30 horas, en las Cocheras del Puerto de la capital onubense, en el marco del Día Mundial de las Familias.

Estos galardones reconocen el compromiso social, la innovación y la contribución activa a la promoción del bienestar, la inclusión social y la defensa de derechos de las personas con problemas de salud mental y sus entornos. "Las personas y entidades galardonadas en esta edición contribuyen a transformar la mirada sobre la salud mental, a reducir el estigma y a generar referentes que impulsan una cultura basada en el respeto, la inclusión social", ha señalado el presidente de la Federación Salud Mental Andalucía, Manuel Movilla.

En este sentido, la presidenta de la asociación onubense, María Domínguez, ha destacado que "es un honor" para su entidad y para Huelva acoger estos premios, que alcanzan ya su decimonovena edición y "se han consolidado como un referente en salud mental en Andalucía". "Estamos muy orgullosas de ser anfitrionas y convencidas de que Huelva sabrá volcarse para acoger y poner en valor unos premios tan significativos", ha dicho.

Además de la Insignia de Oro, en la modalidad de empleo se reconoce la trayectoria de la empresa andaluza UNEI como referente en economía social e inclusión laboral y social. Con más de 2.000 personas en plantilla --un 87% con discapacidad y cerca de la mitad con problemas de salud mental--, su modelo sitúa el empleo como una herramienta clave para la autonomía, la recuperación y la participación social.

En la categoría de Mención de Honor, se reconoce al CEIP Niceto Alcalá Zamora y Torres (Priego de Córdoba) por su colaboración continuada en acciones de sensibilización dirigidas a población infantil desde 2019, contribuyendo a integrar el bienestar emocional en el ámbito educativo.

Asimismo, se distingue a fundación Moeve por sus Premios al Valor Social, como "el hecho más relevante de su compromiso sostenido" con el tejido social de Huelva y su apoyo a proyectos e iniciativas que promueven la inclusión y la sensibilización en salud mental.

El premio al Estudio de Investigación en Salud Mental reconoce la tesis 'The PsychiActive Project: Evaluación funcional y ejercicio terapéutico para una atención integral en salud mental' del doctor Álvaro López Moral, centrada en la evaluación funcional y el ejercicio terapéutico. El trabajo aporta evidencia para mejorar la salud física en personas con trastorno mental grave, facilitando herramientas prácticas para su incorporación en la atención habitual.

En la modalidad de familiares, se reconoce a Ana Madueño Villareal (Pozoblanco) y Fernando Fernández Carrasco (Huéscar), por su implicación sostenida y su papel "clave" en el acompañamiento y fortalecimiento del movimiento asociativo.

En la categoría de personas con experiencia propia en salud mental, se distingue a Emilio Caro Martínez (Montoro) y Nani Gandinga Rodríguez (Cádiz), cuyas trayectorias "reflejan el valor transformador de la experiencia en primera persona para generar apoyo, reducir el estigma y promover procesos de recuperación".