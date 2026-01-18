CCOO Huelva alerta sobre la "hipocresía" de Sanz al exigir reconocimiento de categoría profesional a las TCAEs

Archivo - Imagen de archivo del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. - María José López - Europa Press - Archivo

HUELVA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO Huelva ha valorado la "hipocresía" del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, al exigir al Ministerio el reconocimiento de su categoría profesional.

Tal y como han emitido en una nota, han apostillado sobre las declaraciones de Sanz en las que exige al Ministerio el reconocimiento de la categoría profesional de las técnicas en cuidados auxiliares de enfermería (TCAEs).

Al hilo, el sindicato ha precisado que se negó a incluir esta reclasificación para las TCAEs y los técnicos superiores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la Ley de Función Pública de Andalucía que aprobaron en 2023.

Para CCOO, resulta "lamentable" que el Gobierno de la Junta de Andalucía, pretenda confundir a estas compañeras, "haciéndoles creer falsamente", que defiende su reivindicación de reclasificación al grupo C1, un grupo por encima del que actualmente están encuadradas.

La Ley de Función Pública de Andalucía, aprobada en junio de 2023, establece que para el acceso al grupo C1 de clasificación, se ha de estar en posesión, entre otras, de la titulación de técnica, que es precisamente la que ostentan las TCAEs.

Sin embargo, en una de sus disposiciones adicionales, excluye al personal del SAS de esta clasificación, lo que condena a las TCAEs y a los técnicos especialistas de ser encuadrados y encuadradas en los grupos de clasificación C1 y B respectivamente. Y ello a pesar de la oposición de CCOO que exigió, como viene haciendo desde hace años, la inclusión de estas categorías profesionales en esos grupos, tanto ante la Administración Andaluza como del Estado.

En suma, CCOO ha considerado por tanto, que estamos ante una maniobra electoral del Partido Popular, al erigirse ahora, a pocos meses vista de las elecciones autonómicas, en defensor de las TCAEs, "ocultándoles que cuando pudieron hacerlo se negaron a ello por razones económicas".