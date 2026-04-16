El Certamen del Empleado Público del Año de CSIF Huelva alcanza las 24 nominaciones en su novena edición

Presentación de las nominaciones en el IX Certamen del Empleado Público de Huelva que organiza CSIF. - CSIF HUELVA

HUELVA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Casa Colón de Huelva ha acogido la presentación de las personas y entidades nominadas en el IX Certamen del Empleado Público de Huelva que organiza CSIF. El número de aspirantes a los galardones alcanza una cifra récord de 24 con las incorporaciones de las categorías de Universidad y Medio Ambiente.

La organización ha recabado un centenar de propuestas y ha elegido tres por cada una de las ocho áreas de las que consta esta iniciativa, orientada a reconocer la labor de los empleados públicos. El plazo para votar a través de la web oficial de CSIF Huelva y sus perfiles en las redes sociales en Facebook y X expira el próximo 5 de mayo y los ganadores se conocerán en el transcurso de una gala final a celebrar el 14 del mismo mes en el Foro Iberoamericano de La Rábida, ha indicado el sindicato en una nota.

"En la provincia de Huelva contamos con una fuerza laboral de casi 35.000 empleados públicos, así que este evento tiene una justificación muy sólida. Reconocemos el trabajo de servir al ciudadano desde la función pública y también resaltamos ejemplos de excelencia y solidaridad que nos inspiran a todos", ha declarado el presidente de CSIF Huelva, Juan Manuel Quilón.

Las oficinas de empleo SAE, de la Junta de Andalucía, y SEPE, del Gobierno central, están nominadas conjuntamente en el apartado de Administración General, al igual que la Banda Municipal de Música de Huelva y el secretario general provincial de la Delegación Territorial Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Sergio Pérez Garrido.

En Educación, los nominados son el profesor del IES La Marisma de Huelva Pedro Infante Piñeiro; el docente de Geografía e Historia y jefe del departamento de Geografía e Historia del IES Fuentepiña de Huelva, Francisco Javier López Lozano; y la jefa de estudios en el centro de educación permanente de adultos (SEPER) ubicado en el barrio de La Orden de la capital onubense, Nieves Tejada Pedrero.

Las tres alternativas en la categoría de Justicia forman parte del cuerpo de auxilio judicial: Javier Manzano Lagunas ejerce en el Tribunal de Instancia nº2 de Ayamonte y Registro Civil, Aquilina Rodríguez Fernández en el Juzgado de Instrucción nº2 de Huelva y Jesús Varela Rodríguez en la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Huelva.

Los ciudadanos pueden votar en la categoría de Sanidad a la enfermera de la Unidad de Cuidados Asistenciales (UCA) del Hospital Vázquez Díaz Pilar Brito Chaparro; al enfermero del Hospital Comarcal de Riotinto Pedro Luis Arrayás Herrezuelo; y al equipo de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez.

Seguridad y Emergencias es una categoría que en esta novena edición del Certamen reúne como nominados a la Unidad de Atestados e Informes de la Policía Local de Huelva; al 112 de Emergencias y jefe del Servicio Provincial de Protección Civil, José Luis Leandro Rodríguez; y al Grupo EMUME (Equipo Mujer-Menor) de la Guardia Civil en Huelva.

La responsable del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) del Equipo Central de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Huelva, Isabel Rodríguez Borrero; la terapeuta ocupacional en la Residencia para Personas Mayores de La Orden Rocío Robledo Sánchez; y la trabajadora social en la Zona de Trabajo Social Cinturón Agroindustrial de los Servicios Sociales Comunitarios, con sede en Gibraleón, son las opciones de Servicios Sociales.

El apartado de Universidad se estrena en el Certamen del Empleado Público de CSIF con el servicio de Biblioteca, el servicio de Gestión Académica y el profesor de Empresas y Marketing Carlos Enrique Iranzo Llopis, todos de la Universidad de Huelva.

Los primeros nominados en Medio Ambiente son el ingeniero de Montes de la Diputación Provincial de Huelva Manuel Díaz Mateo, el director-conservador del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Antonio José López Fernández, y el director del Área de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Energía de la Diputación Provincial de Huelva, Raimundo Miranda Miranda. El galardón de Medio Ambiente está patrocinado por la firma de gestión medioambiental Paprec.