Condenada a diez años de cárcel por un incendio que calcinó 80 chabolas en Palos de la Frontera (Huelva)

Archivo - Incendio en un asentamiento de Palos de la Frontera (Huelva) en septiembre de 2023. - CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTO

HUELVA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a diez años y un día de cárcel a una mujer acusada de provocar un incendio en un asentamiento del polígono industrial San Jorge de Palos de la Frontera el 24 de septiembre de 2023, así como, a indemnizar a cuatro de los ocupantes de esas infraviviendas.

De este modo, la sentencia, consultada por Europa Press, señala como hechos probados que la acusada, en el mes de septiembre de 2023, residía en una de las chabolas del polígono industrial San Jorge de Palos de la Frontera. En dicho asentamiento existían unas 120 chabolas ocupadas por una cantidad aproximada de unas 180 personas, las cuales residían en las mismas, siendo así, estas sus viviendas o residencias habituales, con una extensión de entre diez y 20 metros cuadrados.

De este modo, entre las 22,00 y 23,00 horas del 24 de septiembre de 2023, la procesada, "con la intención de provocar un incendio", y profiriendo gritos como "que iba a prender fuego a la chabola" se dirigió a su infravivienda, y esparció gasolina y líquido sumamente inflamable, y con algún tipo de encendedor prendió fuego a la misma, que se extendió a las adyacentes, logrando provocar "un incendio en el poblado de grandes dimensiones, que se propagó con rapidez quemando multitud de viviendas, todo ello con un riesgo real para la vida e integridad física de las personas".

Además, según prosigue la sentencia, residentes en el poblado, que fueron sorprendidos por el incendio, "intentaron huir y sacar sus enseres de sus chabolas en llamas", ya que "no fue posible sofocar el incendio por los propios afectados". Agentes de la Guardia Civil y seis dotaciones de bomberos lograron apagarlo, aunque 80 chabolas fueron calcinadas y destruidas por el incendio provocado por la procesada y "cuyo valor tasado asciende a 27.043,10 euros".

Asimismo, el texto incide que el día anterior, sobre las 06,00 horas, la procesada "también prendió fuego a la misma, aunque este primer incendio fue controlado y sofocado rápidamente por los residentes que evitaron que se propagara".

"No constan elementos objetivos para que la procesada, en el momento de los hechos, como consecuencia de consumo de alcohol o drogas, tuviera sus facultades intelectuales o volitivas afectadas, tampoco consta en dicho momento, la existencia de alguna descompensación psicopatológica que afectara a las funciones psíquicas superiores, teniendo juicio de realidad y raciocinio conservados", apunta la sentencia.

Asimismo, la sentencia recoge que durante su declaración, la acusada aseguró que "quiso suicidarse y le prendió fuego" pero no a otras chabolas, lo hizo alrededor de la suya, y "el viento lo propagó".

En este sentido, la sentencia detalla la tasación de las pérdidas ocasionados por el incendio de cinco de esas chabolas, las que presentaron denuncia. Entre lo calcinado figura ropa, móviles, vehículos y otros enseres, así como la documentación de los ocupantes de estas chabolas, aunque esto último no se encontraba tasado previamente.

Al respecto, la sentencia apunta a que la mayoría de los perjudicados, "personas extranjeras, muchas de ellas en situación irregular en el país, y cuyas chabolas quedaron destruidas como consecuencia del incendio provocado por la procesada", no han formulado denuncia.

Por todo ello, la Sección Primera de la Audiencia Provincial ha condenado a la acusada, en concepto de autor de un delito de incendio, a la pena de diez años y un día de prisión, a la que se abonará a la acusada el tiempo de privación de libertad sufrida por esta causa.

No obstante, la procesada también es condenada a pagar indemnización a cuatro de los afectados por el incendio. Así, al primero debe indemnizarlo con 1.882,04 euros por "la pérdida de su chabola y efectos en el interior de la misma, así como en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los efectos dañados que no constan pericialmente tasados"; al segundo, deberá abonarle la cantidad 1.173,04 euros por "la pérdida de su chabola y efectos en el interior de la misma".

Por otro lado, al tercer afectado le debe dar 190 euros por "la pérdida de sus pertenencias habiendo renunciado expresamente a lo que le pudiera corresponder por los desperfectos en su vehículo; así como en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los efectos dañados que no constan pericialmente tasados"; y al cuarto, 2.896,04 euros por "la pérdida de su chabola y efectos en el interior de la misma, así como en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los efectos dañados que no constan pericialmente tasados".