Condenado a dos años de cárcel en Huelva por presentar una denuncia falsa para quedarse con dos fincas en Gibraleón

Archivo - Fachada de la sede del TSJA en Granada (Andalucía). - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva por la que se condena a un hombre a dos años de prisión como autor de un delito un delito de falsedad en documento privado por falsificar un documento de compraventa de dos fincas en Gibraleón (Huelva) por valor de 90.000 euros y otro de estafa procesal, al presentar una denuncia falsa contra el presunto vendedor.

Según indica la sentencia de la Audiencia de Huelva, se considera probado que en una fecha anterior a marzo de 2016 el penado elaboró un documento privado de compraventa que dató con fecha de 8 de julio de 2006 por el que el supuesto vendedor, "que no firmó ni tuvo intervención alguna", vendía dos fincas de su propiedad al acusado.

En concreto, señala la sentencia que se trataba de dos fincas en el término municipal de Gibraleón, una de ellas con una cabida de 5.042 metros cuadrados y una vivienda y otra con una cabida de una hectárea, 79 áreas y 89 centiáreas, con dos vivientes construidas.

Prosigue señalando la sentencia que en este documento simulado el acusado "hizo constar que el precio total de ambas fincas era de 90.000 euros", que compensaba con dos supuestas deudas que el vendedor tenía con él, "una de 50.000 euro y otra de 40.000 euros" y en el pie del contrato se hizo constar bajo el nombre del vendedor con una firma que no elaboró el mismo.

Tras ello, el acusado, "sabiendo que la víctima vivía fuera de España y no podría ser localizado en nuestro país"; presentó una demanda de juicio ordinario contra él en la que, aportando el contrato simulado y un escrito de compraventa privado datado el 8 de julio de 2006, reclamaban que se condenara al mismo a otorgar escritura pública de los dos inmuebles descritos en el documento.

Ante esto, el magistrado titular, "al haber sido engañado respecto de la autenticidad del documento privado" de compraventa de ambas fincas, estimó la demanda en mayo de 2017 y condenó al presunto vendedor, "que había sido declarado en rebeldía" y otorgó la correspondiente escritura pública de propiedad de ambas fincas en favor del acusado.

Por todo ello, el hombre fue condenado a dos años de cárcel por la Audiencia de Huelva por falsificación de documento y estafa procesal. Tras la sentencia, la defensa presentó un recurso ante el TSJA que, finalmente, ha ratificado la sentencia de la Sección Primera de Huelva.