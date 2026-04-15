El Congreso rechaza una PNL de Sumar para impulsar la creación de un comisionado sobre los temporeros de Huelva

Archivo - Asentamiento en Huelva. - IU HUELVA - Archivo

HUELVA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Política Territorial del Congreso de los Diputados ha ha rechazado este miércoles, --con los votos en contra de PP, Vox y PNV-- una Proposición no de Ley (PNL) presentada por el Grupo Sumar para impulsar la creación de un comisionado específico que coordine a las distintas administraciones públicas y dé una "respuesta integral" a la situación de la población temporera en la provincia de Huelva.

En este sentido, el diputado de Sumar Francisco Sierra, encargado de defensa la PNL, ha señalado que con esta propuesta se quiere acometer "una situación que es indignante de los derechos humanos fundamentales", ya que "no hay frutos rojos sin temporeros, pero sí hay temporeros sin techo, sin agua o sin electricidad". "Reclamamos trabajo decente, vida digna para miles de temporeros que cada temporada sostienen con el esfuerzo de sus manos uno de los pilares económicos más importantes de nuestra tierra", ha abundado.

Al respecto, Sierra ha señalado que los asentamientos chabolistas "da cuenta de la previvencia en Andalucía, de un depredador colonialismo interno y una explotación intensiva de la tierra y del trabajo, imponiendo condiciones infrahumanas de un modelo extractivista que utiliza la mano de obra cuando la necesita, pero mira hacia otro lado cuando esas mismas personas buscan techo digno".

Así, ha explicado que la propuesta es una demanda de ONGs que trabajan en territorio y "da respuesta a las demandas del Consejo de Europa, que con razón ha criticado la inacción de las autoridades".

De este modo, ha señalado que esta figura "debe ser creado a fin de cumplir con lo acordado entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Junta de Andalucía", es decir, "soluciones habitacionales, sostenibles, regularización de derechos, programas de sensibilización y educación, protección de mujeres y niños y, fundamentalmente, hacer valer la ley".

"Se trata de una propuesta justa, urgente, muy necesaria en la región para no repetir situaciones de vergüenza pública a nivel internacional, como la del informe de Naciones Unidas sobre la inhumanidad y el proceder ignominioso de algunos actores locales ante los trabajadores temporeros, que son la fuente de riqueza del territorio. No nos lo podemos permitir y estamos hablando de un sector estratégico desde el punto de vista económico", ha subrayado.

El diputado ha hecho referencia al reciente informe de Frontera Sur de la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía que "confirma que no se han avanzado medidas" y "se han agravado las condiciones debidas de los trabajadores en la agricultura intensiva en la zona".

Además, ha indicado que el acuerdo suscrito por el Gobierno y la Junta de Andalucía, en el Marco de Actuaciones para el Desarrollo Sostenible y Territorial de Doñana, dotado con 350 millones para actuaciones del entorno, especialmente la línea 13 de mejora las condiciones de vida y habitabilidad de los temporeros, "está por realizar".

ENMIENDA DEL PSOE

Por su parte, el PSOE ha votado a favor, pero ha añadido una enmienda a la PNL, que ha sido aceptada por Sumar, ya que entienden que la constitución de ese comisionado "se debe hacer en colaboración con todas las administraciones públicas", ya que "todas tienen de alguna manera competencia, los ayuntamientos o en este caso la Junta de Andalucía".

Al respecto, el diputado socialista Juan Antonio González ha explicado que es "necesario" trabajar en la constitución de un comisionado "con las mismas características que el que apunta el Grupo Sumar pero que en este caso el alcance sea estatal en coordinación también con las comunidades autónomas y las entidades locales y un comisionado específico destinado a personas en situación de pobreza o exclusión social que también residan en el país".

Además, ha señalado que Huelva y sus agricultores son "un ejemplo de buena agricultura", ya que "la mitad de la mano de obra es inmigrante" y "sin ella las campañas serían inviables", por ello, es "un ejemplo más de que, frente a los discursos xenófobos, la inmigración no es un problema".

POSICIÓN CONTRARIA DE VOX Y PP

Por otro lado, el diputado de Vox Jorge Campos ha tachado la iniciativa de "falsa", ya que "la situación que refleja sencillamente no existe", por lo que su voto ha sido el de rechazar la PNL.

Al respecto, el diputado de Vox ha señalado que el sector de los frutos rojos "realiza 164.000 contratos", de los cuales "tan solo 13.000 son extranjeros, es decir, menos del 10%". "Esta es la realidad", ha apuntado.

Además, ha señalado que dichas contrataciones se realizan en origen, de forma que "los extranjeros, cuando terminan la campaña, vuelven a sus países" y "se recoge precisamente en la orden GECO que aprobó el Gobierno", por lo que en las campañas "no se puede contratar de manera ilegal".

Además, ha puesto en duda el dato de 5.000 personas en los asentamientos, que Sumar señala en la moción, ya que "aglutinan realmente entre 1.200 y 1.400 personas, según datos oficiales de la Junta de Andalucía", pero estas personas "no son temporeras", toda vez que ha insistido en que "el convenio del campo obliga a proporcionar alojamiento gratuito" y que los temporeros "cobran el salario mínimo interprofesional que el mismo Gobierno aprobó". "Los asentamientos deben desaparecer y ustedes del Gobierno también", ha sentenciado.

Por otra parte, la parlamentaria del PP Bella Verano ha señalado que esta cuestión le toca "muy de cerca", ya que es de Lepe (Huelva), "municipio referente del sector, junto a Cartaya, Bonares, Lucena, Palos de la Frontera o Moguer, entre otros". Además, de que ha tratado la cuestión, ya que ha sido tanto concejal del Ayuntamiento lepero como delegada de la Junta en Huelva y ha asegurado que "se ha trabajado mucho para ayudar a estas personas a que se incluyan en la vida de los ciudadanos de Huelva".

Así, ha señalado que los asentamientos "existen hace más de 30 años", pero la Junta de Andalucía "nunca ha hecho absolutamente nada", sino que tuvo que ser una vez que Juanma Moreno llegó a la Junta cuando "por primera vez en la historia se aprobó en Consejo de Gobierno la formulación del primer plan de erradicación de asentamientos en Andalucía"

"La Junta está ahora mismo en la redacción y en la ejecución de ese plan, pero para ello hay que negociar con las administraciones que están implicadas. Pero llevamos mucho tiempo perdido esperando al Gobierno de España para que se una a este plan pese a las peticiones", ha aseverado

Así, ha señalado que "el único avance" con el Gobierno de España ha sido el de Doñana, pero es que "no todos los asentamientos están ahí". Además, ha lamentado que el protocolo firmado por el Gobierno y la Junta de Andalucía para los asentamientos "ha quedado también en papel mojado". "Solo ha habido dos subvenciones, a Lepe y a Moguer, pero estos se han anulado y no se ha dado una solución".

"La Junta de Andalucía ahora mismo es la única que sigue trabajando y aportando recursos, por lo que esta PNL es una cortina de humo", ha concluido.