Cortada la carretera de La Ribera por un incendio en un picadero con mulos y caballos cerca del cementerio de Huelva

Archivo - Bomberos de Huelva capital en una imagen de archivo. - SERGIO BORRERO/AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos de Huelva trabajan en la extinción de un incendio en un picadero cercano al cementerio de La Soledad y que ha obligado al corte de la carretera que une la capital con la barriada de La Ribera para evitar accidentes en el caso de que se escape algún animal.

Según han indicado a Europa Press desde el servicio de Emergencias 112, el fuego se ha iniciado a las 12,00 horas de este lunes en un picadero con mulos y caballos y hasta la zona se han desplazado efectivos del Parque de Bomberos de Huelva, así como de la Guardia Civil, la Policía Local y la Policía Nacional.

Asimismo, han indicado que el incendio ha provocado una intensa columna de humo que ha sido visible en algunos puntos de la capital, toda vez que por el momento se desconocen si además de los daños materiales se ha producido la muerte de algún animal.