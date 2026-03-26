CSIF insta al Ayuntamiento de Valverde del Camino (Huelva) a "acabar con la precariedad" del servicio de Policía Local

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VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

El sector de Local de CSIF Huelva ha alertado de la "precariedad" del servicio de la Policía Local de Valverde del Camino por "la falta de soluciones del Ayuntamiento de la localidad a los problemas estructurales en la plantilla de agentes".

Según ha indicado el sindicato en una nota de prensa, la "insuficiente" disponibilidad de efectivos derivada del conflicto laboral que mantiene la Policía Local y equipo de Gobierno "afecta directamente a la ciudadanía", de ahí "la preocupación de los propios policías, limitados por unas condiciones de trabajo inadecuadas a todas luces y carentes de una mínima coherencia".

Así, la central sindical ha señalado que el cuerpo demanda al consistorio "los medios laborales necesarios para llevar a cabo sus actuaciones en favor de la población valverdeña". Los agentes han mostrado su voluntad de diálogo desde el inicio del conflicto, han presentado escritos formales y han realizado propuestas de acuerdo con el objetivo de alcanzar "una solución negociada que garantice una correcta prestación del servicio actualmente inexistente por la falta de recursos en la gestión".

"Sin embargo, no ha habido respuesta por parte de la administración local para desbloquear la situación, que se agrava con el paso de los días. De hecho, se están realizando turnos unipersonales, un riesgo para la seguridad de los agentes y un impedimento para la correcta atención a la ciudadanía", han señalado desde el sindicato.

Al respecto, CSIF ha constatado, además, que determinados servicios y eventos están siendo asumidos por otros organismos como Protección Civil o Guardia Civil. "Desde esta plantilla se quiere mostrar el máximo respeto hacia la labor de estos cuerpos, pero es necesario señalar que no disponen de las mismas competencias ni funciones que la Policía Local en el ámbito municipal, especialmente en materias como la regulación del tráfico o la intervención inmediata en el entorno urbano", han comentado fuentes del cuerpo policial de Valverde del Camino.

En la misma línea, las mismas voces han afirmado que "la plantilla quiere dejar claro que esta situación no responde en ningún caso a una falta de compromiso por parte de los agentes, sino a la ausencia de soluciones por parte de la administración pese a los reiterados intentos de acercamiento".

La representación de CSIF en la Policía Local de Valverde del Camino ha reiterado su total disposición al diálogo y a la negociación con el objetivo de alcanzar "una solución justa, legal y estable que permita recuperar la normalidad y continuar prestando el servicio público que la ciudadanía merece". Para ello se considera "imprescindible que el Ayuntamiento adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la adecuada atención a los vecinos".