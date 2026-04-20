CSIF reclama la promoción interna de los trabajadores municipales del Ayuntamiento de Huelva

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF ha solicitado al Ayuntamiento de Huelva, a través de su Sección Sindical en el consistorio, que apruebe la convocatoria de plazas de promoción interna para la plantilla municipal de administración y de servicios.

En un nota, la central sindical ha señalado que "hace casi 20 años que este Ayuntamiento no convoca plazas de promoción interna, ni vertical ni horizontal", para auxiliares administrativos, administrativos, técnicos medios o técnicos superiores, operarios u ordenanzas, entre otros y que, de hacerlo, "regularizaría la situación de gran parte de la plantilla".

Señala CSIF que la carrera profesional es un derecho recogido en el propio Reglamento del Ayuntamiento de Huelva y debe contemplarse en las ofertas de empleo público. Sin embargo, el sindicato lamenta que "lleva sin ejecutarse casi dos décadas", por lo que ha reiterado esta petición en "diversas ocasiones" a través de "escritos, reuniones y en manifestaciones en la Mesa General de Negociación".

CSIF critica que las promociones internas "son casi inexistentes" por lo que "demanda continuamente" que "aumente el número de plazas" para la promoción profesional de los trabajadores municipales en las ofertas de empleo público aprobadas en las propias Mesas Generales de Negociación.

La Sección Sindical de CSIF en el consistorio de la capital onubense destaca que existen trabajadores "cualificados para hacer funciones superiores a la plaza que ocupan, por su titulación, por su formación y por experiencia" y apunta que "dos ejemplos de esta situación son el de los auxiliares administrativos que desempeñan funciones de administrativos y el de técnicos medios que desempeñan funciones de técnicos superiores".

"El sector de Administración Local de la central sindical insta a la corporación municipal a que apruebe y ejecute la carrera profesional a través de promociones internas verticales y horizontales. Entendemos, que es un derecho que nos asiste no solo por ley sino además de estar recogido en el Reglamento/Convenio del Ayuntamiento de Huelva", aseguran fuentes del sector.