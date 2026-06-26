Cuatro heridos tras colisionar su turismo con un ciervo en Beas (Huelva)

Archivo - Fachada del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas tras colisionar con un ciervo el turismo en el que circulaban por la N-435 en el municipio onubense de Beas, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Un aviso recibido poco después de las 05.00 horas para pedir ayuda porque un turismo había colisionado con un ciervo en el kilómetro 205,800 de la N-435 y había varios heridos.

Acto seguido se activó de inmediato a Guardia Civil de Tráfico, Mantenimiento de Carreteras, Bomberos y Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que ha confirmado el traslado de cuatro heridos al Hospital Juan Ramón Jiménez de la capital onubense.