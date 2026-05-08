Cuerpo augura que la crisis sanitaria no afectará al turismo porque la gestión da "imagen de eficiencia"

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una atención a medios en Sevilla. - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS

ALJARAQUE (HUELVA), 8 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha augurado este viernes que la crisis sanitaria por el hantavirus no afectará al turismo ya que al "ser capaces de resolver y de gestionar este tipo de crisis desde la profesionalidad; en coordinación con la Organización Mundial de la Salud, con la Comisión Europea y con los países de origen de gran parte de estos pasajeros, lo que da es una imagen de eficiencia, de modernidad y, por tanto, en este caso, de tranquilidad y confianza".

Cuerpo ha hecho estas declaraciones en Aljaraque (Huelva) donde ha mantenido un encuentro con el sector empresarial. El vicepresidente primero del Gobierno ha remarcado que "hemos visto en este inicio de año que estamos teniendo una campaña de turismo muy positiva, tanto en las Islas Canarias como, por ejemplo, aquí en Andalucía".

"Las previsiones del propio sector es que vamos a seguir con una evolución positiva en los próximos meses, con el principal riesgo o reto que tenemos por delante que es el relativo al impacto de la guerra de Irán y el posible efecto en los precios de los carburantes de la aviación y, por lo tanto, los precios de los billetes sobre el sector del turismo", ha argumentado el ministro de Economía.

En relación con la demora en la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública que se anunció con el coronavirus, el ministro ha subrayado que "lo importante y lo que los ciudadanos en este caso tienen que tener claro es que las funciones de esa agencia ya se están llevando a cabo tanto por el Instituto Carlos III como por la Dirección General de Salud Pública y, por lo tanto, no hay en este caso una falta de ejecución de las funciones de esta agencia". "Seguiremos avanzando para la constitución de la misma", ha apostillado.