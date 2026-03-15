David González Tirado y María Isabel Felipe conquistan la HUEX MTB 2026 de 'mountain bike'

Participantes en la HUEX MTB 2026 de 'mountain bike'. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

David González Tirado y María Isabel Felipe han triunfado en la 'HUEX MTB 2026', considerada como "una de las grandes aventuras del calendario nacional de mountain bike", con la que cerca de 1.000 'bikers' han recorrido la provincia de Huelva en una jornada "marcada por el espectáculo deportivo, el extraordinario territorio atravesado y la enorme implicación de los municipios participantes".

Así se valora en un comunicado difundido este domingo por la Diputación de Huelva que detalla que la prueba unía la costa onubense con la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, y el tiempo ha acompañado durante gran parte de la jornada, aunque el viento ha hecho acto de presencia en algunos tramos.

En lo deportivo, David González Tirado, del Scott Monte Nevado By Flyz, se ha proclamado ganador absoluto de la HUEX MTB 2026, revalidando el triunfo logrado en la edición anterior, mientras que, en categoría femenina, la victoria ha sido para María Isabel Felipe, del Conway CDC Trujillo, que ha firmado una "gran actuación" para imponerse en una prueba que "exige resistencia, estrategia y conocimiento del terreno".

El recorrido de la HUEX MTB partía desde Villablanca, municipio ubicado en la costa de Huelva, y finalizaba en Cortegana, en plena Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Durante la jornada, los participantes han atravesado municipios como Villanueva de los Castillejos, El Almendro, Alosno, Villanueva de las Cruces, Calañas, La Zarza-Perrunal, Valdelamusa y Cortegana, en un itinerario que combina pistas remotas, senderos naturales y antiguos caminos históricos.

Gran parte del trazado discurre además por fincas privadas abiertas exclusivamente para la prueba, y desde la organización han querido destacar la "extraordinaria implicación" de todos los ayuntamientos y municipios de paso, así como el "apoyo institucional" de la Diputación de Huelva, "cuyo respaldo ha sido clave para el desarrollo de una prueba de estas características".

Además de la modalidad individual MTB, la prueba ha contado con diferentes categorías, como la modalidad individual gravel, donde el vencedor ha sido Juan Bautista 'Chamba' Castilla Arroyo, y la modalidad 'eBike', donde la victoria ha sido para Carlos Ortiz Cenizo.

En la categoría de parejas masculinas, el triunfo ha sido para los hermanos Javier y José Carlos Macías, mientras que, en parejas mixtas, la victoria ha sido para el equipo UCA Special Bikes. En la modalidad de equipos, el primer puesto ha sido para Gesprosur Bayo LaFlaca Onuba, y en la de relevos, para el equipo Onuba Outlet Andévalo Bike Élite/M30 Pérez-Morgado.