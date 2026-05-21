El delegado del Gobierno espera que la Junta acepte el Plan Estatal de Vivienda que "destina a Andalucía 1.200 millones"

Imagen de archico del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. - Rocío Ruz - Europa Press

ALMONTE (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, se ha mostrado confiado "plenamente" en que la Junta "sea capaz de aceptar y aprobar" el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que se debate este viernes en la mesa sectorial, ya que supondría para la comunidad andaluza "1.200 millones de euros en la construcción de vivienda protegida y asequible".

A pregunta de los periodistas en la presentación del Plan Aldea en El Rocío (Huelva), Fernández ha señalado que espera que la Junta de Andalucía "sea capaz de aceptar este plan, de aprobarlo por lo tanto y de adaptarlo".

"Es un plan estatal de vivienda que triplica la inversión en vivienda para las personas jóvenes y para las familias necesitadas de vivienda a precios asequibles, tanto en régimen de alquiler como en régimen de compra", ha detallado.

Así, ha recordado que el Gobierno destina 7.000 millones de euros para este plan, "lo que supondría para Andalucía alcanzar los 1.200 millones de euros para la construcción de vivienda protegida y asequible y, por lo tanto, también mantener esa naturaleza jurídica de la vivienda de forma permanente, perpetua y, sobre todo, adaptándolo a las necesidades de este momento del mercado".

"Es un gran plan estatal de vivienda que yo confío que la Junta de Andalucía firme porque hay muchísimas necesidades en Andalucía de construcción de vivienda. La Junta de Andalucía no está construyendo la vivienda que se necesitaría para dar cobertura a esa necesidad, y, por lo tanto, yo deseo y espero que la Junta de Andalucía apruebe ese plan y lo firme", ha concluido.