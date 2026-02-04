Desalojan a unos 200 vecinos de la barriada ayamontina de Canela (Huelva) ante la subida del Guadiana

Archivo - Imagen del Guadiana a su paso por Ayamonte. - AYTO DE AYAMONTE. - Archivo

AYAMONTE (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

El 112 ha decretado el desalojo preventivo de unos 200 vecinos del barrio de Canela, en Ayamonte (Huelva), ya que se espera una nueva subida del caudal del río Guadiana como consecuencia del desembalse del sistema de presas Alqueva-Pedregão, así como de los embalses españoles del Múrtiga y del Chanza.

Según ha indicado el Ayuntamiento de Ayamonte en una nota de prensa, se espera un caudal total de 4.000 metros cúbicos por segundo, "con un impacto que será el doble que el registrado esta madrugada". Esta situación provocará un nuevo aumento de la crecida del río Guadiana, que podrá apreciarse en Ayamonte en torno a las 17,00 horas con la pleamar.

Por ello, tras la celebración de una nueva reunión del Cecopal presidida por el alcalde, Alberto Fernández, el 112 ha decretado el desalojo mareal preventivo de la barriada de Canela, que afectará a unos 200 vecinos.

El dispositivo de seguridad se está trasladando a las zonas para informar directamente a los vecinos y ofrecer apoyo en la logística. Además, se habilitará un punto de información del Módulo Sociocultural de Canela.

Así, se recomienda, en la medida de lo posible, del desalojo preventivo del diseminado de la zona rural de Ayamonte (en los márgenes del Guadiana), el refuerzo del balizamiento en las orillas del río y la retirada de vehículos de garajes situados en cotas bajas y zonas cercanas al río.

Además, se pide evitar actividades y circulación en las inmediaciones del río; no acercarse a los márgenes del Guadiana; y los parques, edificios municipales y el Mercado de Abastos continúan cerrados.