Desarticulada una organización tras intervenir 3.000 plantas de marihuana y armas de fuego en la provincia de Huelva

Una de las armas intervenidas. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a 16 personas con lo que ha desarticulado una organización criminal dedicada a la producción intensiva de marihuana en Aljaraque, Gibraleón y Trigueros (Huelva) y ha intervenido más de 3.000 plantas de marihuana, cuatro armas de fuego, munición de diverso calibre y un vehículo robado que se encontraba despiezado.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, la operación 'Odiel 58 Sinensis' comenzó el pasado mes de junio, cuando el Equipo ROCA 4 localizó una parcela rústica en Trigueros con más de 1.800 plantas de marihuana en estado de floración, además de tres armas de fuego.

También se localizó una segunda finca, donde se intervinieron 450 plantas de marihuana más y un anexo utilizado para el despiece de vehículos, en el que se halló un turismo sustraído en Sevilla, contando con la colaboración de la Policía Local de Trigueros.

Posteriormente, los agentes descubrieron una vivienda tipo adosado en una zona residencial de Aljaraque en cuyo interior se incautaron más de 300 plantas de marihuana en avanzado estado de crecimiento.

En la fase final de la operación, los agentes localizaron en un chalet rústico del término municipal de Gibraleón 400 plantas de marihuana, así como varias armas blancas de grandes dimensiones y un arma de aire comprimido modificada para disparar munición real, cargada y en posesión de la persona encargada de la seguridad de la plantación.

En total, han sido detenidas 16 personas de distintas localidades de la provincia de Huelva, que ya han pasado a disposición de los Juzgados de Instrucción encargados de la causa.

Desde la Guardia Civil insisten en la "importancia" de la colaboración ciudadana para detectar este tipo de plantaciones ilegales, que además "suponen un grave riesgo de incendio" debido a las conexiones fraudulentas a la red eléctrica. Las denuncias pueden realizarse de forma anónima a través del teléfono 062 o en la web www.guardiacivil.es, en el apartado de Colaboración Ciudadana.