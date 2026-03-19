Detenidas seis personas tras desmantelar un punto de venta de droga muy activo en Gibraleón (Huelva)

Droga incautada en una operación de la Guardia Civil en Gibraleón. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a seis personas en Gibraleón (Huelva) tras desmantelar un punto de venta de drogas muy activo que había generado "un gran malestar vecinal". Además, con esta operación se han esclarecido numerosos robos cometidos en la provincia de Huelva y en Portugal

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, la operación 'Odiel 69-Equus', comenzó hace unos meses tras las numerosas quejas vecinales que alertaban sobre la venta de drogas en un domicilio de la localidad de Gibraleón. El trasiego de toxicómanos era constante, los cuales acudían al lugar para adquirir las sustancias estupefacientes, aprovechando la situación para cometer delitos en la zona, principalmente robos y hurtos, con el fin de adquirir posteriormente las dosis.

Por ello el pasado 5 de marzo, autorizada por el Tribunal de Instancia de Huelva en funciones de guardia, se realizó la entrada y registro en varios inmuebles de una parcela del municipio.

Durante el registro, los agentes intervinieron diversas cantidades de cocaína, heroína, metanfetaminas, metadona y marihuana, además de 5.640 euros en efectivo. Asimismo, se incautaron un rifle, una escopeta de caza, un revólver, dos pistolas compactas y varias carabinas de aire comprimido, además de un fusil de pesca, localizándose también numerosa munición de distinto calibre.

También se hallaron una gran cantidad de objetos presuntamente sustraídos que, según la investigación eran recibidos como medio de pago para la adquisición de droga, lo que ha permitido esclarecer numerosos robos en Gibraleón y en distintos puntos de la provincia de Huelva y en Portugal.

Como resultado, se procedió a la detención de seis personas como presuntas autoras de los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y receptación.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo ROCA 4 de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, contando con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) y de la Compañía durante la ejecución de la entrada y registro. Los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.