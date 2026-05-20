Detenidas seis personas en Huelva tras desarticular un punto de venta de droga que funcionaba como club social

Sustancias intervenidas durante el desmantelamiento de un punto de venta de droga en Huelva. - POLICÍA NACIONAL

HUELVA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Huelva a seis personas como presuntas responsables de un delito de tráfico de drogas tras desarticular un punto de venta de hachís y marihuana que operaba bajo la apariencia de una asociación cannábica.

Según ha indicado la Policía en una nota de prensa, la investigación, denominada 'Operación Castillo', se centró en corroborar la distribución y venta de droga en el interior del inmueble, concretamente de marihuana y hachís.

El local contaba con rígidas medidas de seguridad para evitar la acción policial, estando protegido por cámaras de videovigilancia y puertas blindadas. Asimismo, el acceso estaba completamente restringido a los miembros de la asociación, quienes debían identificarse previamente a través de un telefonillo exterior para poder entrar.

Tras reunir todos los indicios y pruebas necesarias, los agentes policiales coordinaron la entrada y registro en la sede de la asociación. Durante el operativo, la Policía Nacional intervino diversas cantidades de sustancias estupefacientes ya dispuestas en dosis para su venta inmediata, así como diferentes útiles y efectos destinados a la manipulación, pesaje y dosificación de la droga. La operación ha culminado con la detención de seis personas como presuntas responsables de un delito de tráfico de drogas.