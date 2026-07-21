Detenido en Almonte (Huelva) con más de 700 gramos de cocaína y heroína para su distribución

Agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Almonte (Huelva) a una persona como presunta autora de un supuesto delito contra la salud pública, ya que poseía más de 700 gramos de cocaína y heroína que iba a ser suministrada a otros puntos de venta de droga.

Según informa el Instituto Armado en nota de prensa, la denominada operación 'Condal 96-Chabela', que forma parte de los servicios establecidos por para prevenir y perseguir el tráfico de drogas en los lugares de ocio, se inició cuando en la Central COS 062 se recibieron varios avisos informando que una persona intentaba entrar de manera violenta al interior de un domicilio, forzando los accesos practicables al mismo.

Así, rápidamente se personaron varios agentes, localizando a esta persona. Una vez identificado, se procedió a examinar sus pertenencias, encontrándose en el interior de una mochila diferentes sustancias estupefacientes envasadas al vacío, las cuales iban a ser suministradas a diferentes puntos de venta de droga de la localidad.

En total se han incautado 609,11 gramos de cocaína y 105,32 gramos de heroína en roca, con un alto porcentaje de pureza. El detenido y las diligencias instruidas han sido entregados en el Tribunal de Instancia e Instrucción en funciones de Guardia de la Palma del Condado.

Las investigaciones continúan, no descartándose detenciones futuras. La operación ha sido llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto de la Guardia Civil de Almonte.