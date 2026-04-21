Detenidos en Huelva por intentar establecer un punto de consumo de drogas en una nave abandonada

Nave abandonada en el Molino de la Vega de Huelva. - POLICÍA NACIONAL

HUELVA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha evitado la puesta en funcionamiento de un punto de consumo de drogas, conocido como 'fumadero', en una nave industrial abandonada situada en la barriada del Molino de la Vega de Huelva. Además, han detenido a dos personas a las que se les acusa de los delitos de daños, usurpación de bien inmueble y desobediencia grave.

Según ha indicado la Policía Nacional en una nota de prensa, la actuación tuvo lugar de madrugada, cuando los agentes sorprendieron a dos hombres que se encontraban fracturando el acceso al inmueble con la intención de habilitarlo como lugar destinado al consumo habitual de sustancias estupefacientes.

Este servicio policial ha resultado de "especial relevancia" para la seguridad y convivencia vecinal, ya que ha impedido la consolidación de un espacio que, de haberse materializado, habría supuesto "un importante foco de delincuencia y degradación en la zona", ya que "por lo habitual, estos enclaves suelen generar un aumento de robos y hurtos, así como problemas de insalubridad y deterioro del entorno urbano, afectando directamente a la calidad de vida de los ciudadanos".

Cabe destacar que fruto de la constante vigilancia policial en la zona, los agentes ya habían detectado con anterioridad las intenciones de los detenidos, donde en varias ocasiones les advirtieron de lo ilícito de su conducta, persistiendo en su labor preventiva hasta lograr finalmente impedir la materialización del 'fumadero'. Tras la intervención policial, el propietario del local procedió a su demolición para evitar futuras ocupaciones ilegales del inmueble.

La Policía Nacional reafirma con esta intervención su compromiso con la seguridad ciudadana y la protección de los barrios, poniendo en valor "el trabajo cercano y constante de sus agentes, cuya dedicación resulta fundamental para anticiparse a este tipo de situaciones y garantizar la tranquilidad de los vecinos".