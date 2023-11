Diputación comprará el Colegio de Ferroviarios de Huelva para unificar servicios y "recuperar patrimonio"

HUELVA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha anunciado este martes que la institución provincial celebrará un pleno extraordinario el próximo viernes donde se llevará una modificación presupuestaria para la adquisición del Colegio Ferroviario --en el que en un primer momento iba a ir ubicado un Cohousing-- por 2,7 millones de euros para unificar "el mayor número de servicios posibles" y "recuperar patrimonio para Huelva".

Así lo ha indicado Toscano en rueda de prensa acompañado por el vicepresidente primero, José Manuel Zamora, quien ha apuntado que esta modificación presupuestaria "cuenta con todos los informes económicos, jurídicos, técnicos y de tasación del correspondiente edificio", así como que la compra del mismo "va a ser financiada plenamente por el remanente de tesorería que tiene esta institución" y que esperan que a final de año esta modificación esté aprobada para firmar la compra en enero.

A este respecto, Toscano ha manifestado que se trata de "una operación de mucho calado" ya que, "por un lado, se recupera patrimonio histórico de esta provincia, lo cual para esta Diputación es algo fundamental", pero, además, "es una manera de poder reunificar todos sus servicios, que ahora mismo están en muchos edificios en la capital", aunque ha explicado que la parte "más institucional" sí permanecerá en el edificio de Gran Vía.

"Por tanto, creemos que es un espacio acorde a las necesidades de nuestra Diputación y sobre todo para prestar el mejor servicio a los ayuntamientos y a los ciudadanos", ha dicho el presidente antes de añadir que "son ya varias las actuaciones que está llevando a cabo en toda la provincia. Tenemos cinco oficinas comarcales, estamos también actuando de una manera ágil para llevar la fibra a todos los rincones y estamos también con planes turísticos que van a permitir tener nuevos espacios expositivos en diferentes rincones de nuestra provincia".

Por otro lado, ha explicado que, al igual que con el Colegio de Ferroviarios, también están trabajando en "la adquisición de patrimonio en diferentes municipios de la provincia" y que "se van a poner en valor espacios que ya posee esta Diputación o que poseen diferentes ayuntamientos".

"Pero en este caso el colegio ferroviario es una seña de identidad de Huelva capital y de la provincia de Huelva. Es un edificio muy especial para todos los ciudadanos de la provincia y lleva muchísimos años sin encontrar su camino. Se han intentado en varias ocasiones poder rehabilitarlo pero no ha sido posible y la diputación tiene el compromiso de poder hacerlo", ha subrayado en referencia al anterior proyecto de Cohousing Huelva, que finalmente irá ubicado en otra parcela, esperan que del Ensanche, para llevar a cabo este proyecto de viviendas colaborativas para mayores.

Además, Toscano ha explicado que la Diputación está "en conversaciones" con el Ayuntamiento de Huelva para hacer el conjunto "más amplio y más completo", con la adquisición de más terreno en la parte trasera para "prestar mejor servicio a los pueblos de la provincia, con todas las áreas de esta Diputación unificadas en un solo espacio, y "recuperando edificios históricos".

Asimismo, ha señalado que 2,7 millones es el coste de la compra, pero habrá que esperar para conocer la inversión final, ya que habrá que realizar obras de recuperación y reacondicionamiento.

Con respecto a los edificios de Huelva que ahora mismo ocupan los diferentes servicios de la Diputación, Toscano ha explicado que son todos propiedad de la institución y que están "muy repartidos" --en la calle Fernando el Católico, en Cardenal Cisneros, en calle San Salvador y al lado de la Hospital Infanta Elena y el de Gran Vía-- y que supone que el personal "esté muy repartido", así como "un coste", toda vez que ha apuntado que aún no está decidido si se alquilarán o se venderán.

Por su parte, Zamora ha añadido que "no es una cosa que haya salido de la noche a la mañana, sino que se lleva trabajando no solo en este edificio, sino en varios edificios que existen en la provincia para poner en valor el patrimonio, saber cuidarlo y dar un uso adecuado al patrimonio que tiene no solo la capital, sino toda la provincia de Huelva".

En este sentido, han explicado que en otras operaciones de adquisición de edificios históricos podría incluso estudiarse la posibilidad de realizar permutas y que no suponga un gasto adicional para la institución provincial.

NUEVA UBICACIÓN PARA EL COHOUSING

Por su parte, el presidente de la cooperativa 'Senior Cohousing Huelva', Alfredo Montilla, ha explicado que han decidido, en asamblea, vender el edificio ya que la viabilidad del proyecto allí se había vuelto "imposible" para ellos al "tener una serie de problemas arquitectónicos", ya que se trata de un edificio protegido, unido al encarecimiento de la construcción, había provocado "que se fuera todo a un precio que los socios no podían asumir".

Por ello, ha señalado que han solicitado al Ayuntamiento de Huelva una parcela del Ensanche Sur --delante del nuevo colegio y que colinda con el edificio construido allí-- que "había salido a licitación, pero había quedado desierta", por lo que podían presentar la solicitud para comprarla "siempre y cuando cumplas los requisitos y nosotros los cumplimos", por lo que esperan conseguirla y que, "como tarde para el año 2025 este edificio de viviendas colaborativas esté listo para entrar en marcha".

Finalmente, ha indicado que el "objetivo" de la cooperativa era hacer el cohousing y "recuperar el edificio", algo que "se consigue finalmente al comprarla la Diputación de Huelva".