La Diputación de Huelva asumirá la aportación municipal de los proyectos EDIL para "garantizar la inversión pública"

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, durante la cuarta sesión del Consejo de Alcaldías de la provincia de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

AYAMONTE (HUELVA), 30 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha anunciado este martes que la institución provincial asumirá la aportación municipal de los proyectos de las Estrategias de Desarrollo Integrado Local (EDIL) para "garantizar la inversión pública".

Así lo ha anunciado Toscano en la cuarta sesión del Consejo de Alcaldías de la provincia de Huelva, órgano de cooperación y trabajo conjunto entre la Diputación y los ayuntamientos que aborda los principales retos de la provincia desde la cercanía y la coordinación municipal, que se ha celebrado en el Centro de Exposiciones y Congresos de Ayamonte (Huelva), según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa.

En este sentido, Toscano ha señalado que esta sesión se celebra con una intensa agenda de asuntos, informes y puntos a tratar, "si algo tienen en común es que están pensados para facilitaros la gestión municipal". "Cada uno desde un ámbito distinto, pero con un mismo objetivo: ofrecer más herramientas a los ayuntamientos para afrontar los retos que tenemos por delante", ha subrayado el presidente de la Diputación.

Así, David Toscano ha destacado, por su relevancia, las Estrategias de Desarrollo Integrado Local, EDIL, cofinanciadas por fondos FEDER, con el objetivo de transformar los municipios a través de proyectos vinculados a la sostenibilidad, la innovación, la eficiencia energética y la mejora de los espacios públicos.

"Estamos hablando de una iniciativa que va a beneficiar a 63 municipios de la provincia y que permitirá movilizar más de 63 millones de euros de inversión pública gracias a los fondos europeos. Es una oportunidad muy importante para nuestros pueblos", ha señalado.

Por ello, Toscano ha avanzado que la Diputación ya ha aprobado las modificaciones presupuestarias necesarias para asumir el 15 por ciento de la aportación que correspondería a los ayuntamientos en los tres proyectos que lidera directamente, lo que supone "un esfuerzo de 9,5 millones de euros que asumirá íntegramente esta institución".

"Lo hacemos porque creemos que ningún ayuntamiento debe quedarse fuera de esta oportunidad por una cuestión económica. Queremos que todos los municipios puedan participar y desarrollar proyectos que mejoren la vida de sus vecinos", ha remarcado.

Por otro lado, el alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández, ha expresado su agradecimiento porque el Consejo de Alcaldías se celebre en su municipio.

"Es muy importante, no solo como ciudad, sino como administración pública local, porque el Consejo de Alcaldías se ha configurado, a lo largo de esta legislatura, como el foro de debate abierto público de los máximos representantes de cada uno de los municipios de nuestra provincia, donde se explican las políticas que desde la Diputación Provincial se ponen en marcha y en el que afinamos cada uno de los procedimientos, y donde exponemos las nuevas ideas para que crezcan y sean participativas, desde antes incluso de ponerlas en funcionamiento", ha señalado.

En el primer tramo del Consejo, la representante de Huelva en Red por la Cooperación, Concha de la Corte, ha informado de las propuestas solidarias tras los graves terremotos en Venezuela, surgidas en el marco de la Mesa de Coordinación de la Ayuda Humanitaria reunida este lunes en la Diputación. El objetivo es indicar cómo colaborar desde los distintos municipios de la provincia, estableciendo los cauces para coordinar las acciones de ayuda.

El vicepresidente primero de la Diputación, José Manuel Zamora, ha expuesto sendos informes económico y sobre Marca Huelva, mientras que los también vicepresidentes Manuel Cayuela y Rocío Moreno han desarrollado su exposición sobre infraestructuras y proyectos europeos, respectivamente.

ENTREGA PREMIOS CERTAMEN 'PUEBLOS SALUDABLES'

Durante el Consejo se ha hecho balance también de los principales programas actualmente en marcha, entre ellos Tu Diputación Invierte y Tu Diputación Actúa, ambos dotados con 23 millones de euros; el Inventario Provincial de Amianto; el Plan Especial de Cascos Históricos Protegidos; el Plan de Igualdad; las ayudas a grandes eventos; las actuaciones que se desarrollan en la red provincial de carreteras y las nuevas líneas estratégicas de apoyo a los ayuntamientos, entre ellas los planes para la rehabilitación de casinos y edificios religiosos.

Los alcaldes y alcaldesas han conocido igualmente los avances de Marca Huelva y distintos proyectos vinculados a los fondos europeos, así como nuevas herramientas de inteligencia territorial impulsadas junto al Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) y el Plan de Infraestructuras Verdes, desarrollado en colaboración con la Universidad de Sevilla para ayudar a los municipios a adaptarse a los efectos del cambio climático.

La sesión ha incluido además la presentación de iniciativas de acogimiento y colaboración familiar promovidas por las asociaciones Alcores y ACCAM, así como la entrega de los reconocimientos del I Certamen 'Pueblos Saludables de la provincia de Huelva' y la presentación de la segunda edición de este programa impulsado junto al Colegio Oficial de Médicos de Huelva.

Organizado por la Diputación y el Colegio de Médicos, el jurado del primer certamen 'Pueblos Saludables' ha premiado a los municipios de Aracena y Jabugo como los municipios más activos a la hora de promover hábitos de vida sanos y lograr un entorno urbano favorable que mejore la calidad de vida de su ciudadanía.