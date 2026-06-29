La Diputación de Huelva convoca la Mesa de Ayuda Humanitaria para coordinar la colaboración y ayuda a Venezuela

Reunión de la Mesa de Coordinación de la Ayuda Humanitaria para coordinar ayuda a Venezuela. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha acogido este lunes la reunión de la Mesa de Coordinación de la Ayuda Humanitaria, órgano que se pone en marcha para coordinar y canalizar la ayuda en la provincia de Huelva cuando hay una situación de emergencia humanitaria, en este caso el grave terremoto que ha asolado Venezuela.

La mesa, al que ha asistido el presidente de la Diputación, David Toscano, y el vicepresidente responsable de Cooperación Internacional, José Manuel Zamora, ha contado con la participación de las principales ONG y entidades que cooperan con este país: Cruz Roja, Cáritas Huelva, Bomberos Unidos sin Fronteras, Samu, Asociación Invisible y Huelva en Red, que agrupa a más de una treintena de entidades, así como la Asociación de Venezolanos en Huelva, ha indicado la institución provincial en una nota.

Tras esta primera convocatoria de la mesa, se establecerán cauces para coordinar las acciones de ayuda, que se plasmarán en un folleto informativo para toda la ciudadanía. La Diputación destinará, a través del Fondo de Emergencias, recursos para apoyar las intervenciones que están desarrollando en estos momentos en las zonas siniestradas.

Asimismo, y con el objetivo facilitar a los municipios de la provincia de Huelva el envío de ayuda a Venezuela, durante el Consejo de Alcaldías que se celebra mañana, la asociación Huelva en Red explicará a los alcaldes y alcaldesas cómo poder colaborar desde sus pueblos y trasladar la información a sus poblaciones.

La línea estratégica 3 del III Plan Director de Cooperación Internacional de la Diputación de Huelva supone "brindar una respuesta rápida, coordinada y efectiva, para atender situaciones derivadas de crisis humanitarias crónicas, así como, situaciones de emergencia sobrevenidas derivadas de conflictos armados y catástrofes naturales priorizando las necesidades más críticas, fortaleciendo la resiliencia comunitaria y apoyando la recuperación a largo plazo de las poblaciones afectadas".

De este modo, se marca entre sus objetivo específico "colaborar en la coordinación, facilitación y, apoyo de las acciones promovidas por organizaciones de la sociedad civil, autoridades locales y otros actores provinciales en situaciones de emergencia o crisis humanitaria".

Este objetivo contempla el instrumento de apoyo a intervenciones de respuesta a situaciones de emergencia sobrevenida por conflictos armados o por situaciones derivadas de desastres naturales, existiendo un mecanismo de coordinación, la Mesa de coordinación de la ayuda Humanitaria y de emergencia, que se convoca en caso de crisis humanitaria o de emergencia, derivada de una catástrofe natural o de un conflicto bélico, con el fin de coordinar y canalizar la ayuda entre todos los actores con presencia en la zona en la que ocurre el desastre, y/o con opciones de intervenir en él.

La mesa se convoca únicamente ante una emergencia o crisis sobrevenida, como ocurrió en dos ocasiones en 2023, para coordinar y facilitar las acciones de ayuda tras el terremoto en Turquía y Siria, y el terremoto en Marruecos; y en el año 2022 al tras la invasión rusa en Ucrania.