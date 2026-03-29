La Diputación de Huelva destaca el "respaldo" de la Junta a su modelo de gestión frente a la Fiebre del Nilo Occidental

Control de plagas para prevenir la Fiebre del Virus Occidental. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha destacado este domingo el "respaldo" que ha logrado de la Junta de Andalucía a su "modelo de gestión" tras obtener la provincia onubense la "máxima calificación de toda Andalucía" --de 9,6 puntos sobre 10--, por los resultados alcanzados en la gestión del Plan Territorial para la Vigilancia y Control de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental impulsado por la administración provincial a través del Servicio de Control de Plagas del Área de Medio Ambiente.

La evaluación, realizada por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía para todas las provincias de la comunidad, ha tenido en cuenta "factores clave" como la comunicación con ayuntamientos y ciudadanía, la aplicación de tratamientos biocidas y la coordinación institucional, según ha detallado la Diputación onubense en una nota.

Este análisis ha situado a Huelva como "la provincia mejor valorada del conjunto andaluz en esta materia". Durante el desarrollo del plan, la Diputación "ha reforzado la colaboración con los municipios, ha impulsado acciones preventivas frente a la proliferación de mosquitos, y ha consolidado una red de trabajo conjunta con la administración autonómica y entidades científicas".

Entre ellas, desde la Diputación han destacado la cooperación con la Estación Biológica de Doñana, que ha aportado "conocimiento técnico y seguimiento especializado".

Para la institución provincial, estos resultados han supuesto "un respaldo al modelo de gestión implantado desde 2021, basado en la vigilancia continua, la prevención y la actuación coordinada en todo el territorio provincial".

Un enfoque que "ha permitido mejorar la capacidad de respuesta ante los riesgos asociados a la Fiebre del Nilo Occidental y avanzar en la protección de la salud pública en la provincia", según valoran desde la Diputación.