Diputación de Huelva presenta Planes de Sostenibilidad Turística en Destino Cuenca Minera y Territorio Minero

Presentación de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino Territorio Minero. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha presentado en Berrocal y en Alosno los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Cuenca Minera y Territorio Minero, respectivamente, iniciativas que buscan reforzar el papel del turismo como motor de desarrollo para los municipios de la provincia de Huelva.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, Financiados con fondos europeos del programa NextGenerationEU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, estos proyectos buscan poner en valor el patrimonio natural, histórico y cultural de estas comarcas, reforzando su capacidad para atraer visitantes y generar actividad económica.

La Diputación Provincial está desarrollando, además de los vinculados al Territorio Minero y a la Cuenca Minera, el que se ejecuta en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. "En conjunto estamos hablando de casi siete millones de euros de inversión que implican directamente a 39 municipios", ha subrayado Toscano.

Ante los alcaldes, representantes de ayuntamientos, Mancomunidad y empresas de las comarcas, ha afirmado que la Diputación de Huelva viene trabajando en los últimos años en una estrategia "muy clara": "aprovechar el enorme potencial de nuestros pueblos para generar oportunidades de desarrollo, actividad económica y empleo".

"Y dentro de esa estrategia el turismo ocupa un papel fundamental, porque nuestra provincia tiene algo que cada vez es más valioso, autenticidad, paisaje, historia, patrimonio y una identidad muy marcada en cada una de nuestras comarcas", ha remarcado.

Por ello, Toscano ha subrayado que es "importante poder hablar de estos proyectos en los propios municipios donde se están desarrollando y donde van a tener su impacto real". De hecho estos planes se han construido con la participación de los propios municipios, a partir de las estrategias comarcales de turismo y del trabajo conjunto con los ayuntamientos y los agentes sociales y económicos.

Toscano ha añadido que aunque el plazo de ejecución de estos planes finaliza a finales del mes de junio, el compromiso de la Diputación es que todas las actuaciones previstas "se lleven a cabo al cien por cien". "Y si para completar alguna de ellas fuera necesario prolongar su ejecución o asumir financiación con fondos propios de la Diputación, lo haremos. Porque entendemos que son proyectos importantes para el futuro de nuestros pueblos y para seguir impulsando un turismo sostenible, ligado a la identidad de cada comarca", ha abundado.

En las presentaciones de los PSTD, la presidenta de la Agencia Destino Huelva y diputada de Turismo, Ana Delgado, ha expuesto los detalles de las nuevas marcas turísticas Cuenca Minera y Territorio Minero, que se han creado para reforzar la identidad de estas zonas. "Estamos aquí para desvelar no solo un logotipo, sino una identidad, la identidad de un territorio", ha afirmado. Las marcas cuentan con vídeos promocionales que desarrollan la estrategia turística.

De la marca Cuenca Minera ha afirmado que "cuencas mineras hay muchas en España, pero el río Tinto solo hay uno". Fruto del consenso de representantes en esta comarca, ha explicado, se decidió rescatar este icono gráfico y cultural indiscutible.

"Nuestra historia se ha escrito con el esfuerzo de manos que moldearon la tierra desde tiempos tartésicos y romanos. Pero el río Tinto es mucho más que el cauce que da nombre a nuestra comarca; es el hilo conductor de una oferta turística inigualable", ha señalado.

En este sentido se ha referido a los principales activos que brindan estos municipios como "Naturaleza y Deporte, Patrimonio y Cultura y un Gastronomía con identidad propia".

De la marca Territorio Minero, Ana Delgado ha asegurado que representa "la identidad de un territorio que durante generaciones trabajó la tierra, transformó el paisaje y construyó una forma de vida que todavía late en cada calle, cada piedra y cada historia compartida de Alosno, San Bartolomé y Tharsis".

"Y de una convicción: que el patrimonio no es solo pasado. Es también presente y, sobre todo, es futuro. Elegir llamarse Territorio Minero es un acto de reivindicación. En un tiempo en que muchos territorios rurales buscan reinventarse borrando sus huellas, estos tres municipios hacen lo contrario: abrazan lo que fueron para convertirlo en su mayor fortaleza. La minería no es aquí una cicatriz que ocultar; es la columna vertebral de una identidad colectiva que merece ser contada, puesta en valor y compartida con el mundo", ha señalado.

"UNA INVERSIÓN ESTRATÉGICA"

Los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino no se limitan a la ejecución de actuaciones concretas, sino que constituyen "herramientas de planificación y transformación territorial que permiten actuar de forma coordinada sobre distintos ámbitos del desarrollo turístico".

Gracias a estos planes es posible abordar simultáneamente actuaciones de mejora de infraestructuras, recuperación de patrimonio, creación de nuevos productos turísticos, digitalización de los destinos y fortalecimiento de la gobernanza turística. Esta combinación de actuaciones permite generar un impacto estructural en el territorio, favoreciendo la dinamización económica de los municipios, la generación de nuevas oportunidades para el tejido empresarial local y la creación de empleo vinculado a actividades turísticas y culturales.

Además, la puesta en marcha de estos proyectos "contribuye a reforzar la identidad de los territorios", poniendo en valor su historia, su paisaje y sus tradiciones como "elementos diferenciales dentro de la oferta turística provincial y regional".