Dos detenidos en Huelva por extorsión tras un dispositivo urgente para la protección de un vecino

Archivo - Comisaría de la Policía Nacional en Huelva. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Huelva ha detenido a dos hombres por un presunto delito de extorsión, tras desplegar un dispositivo policial de urgencia que permitió salvaguardar la vida de un ciudadano que había solicitado auxilio ante el temor real de ser agredido.

Según informa la Comisaría Provincial en un comunicado, los hechos se produjeron en la madrugada del 7 de abril, cuando un hombre acudió a dependencias policiales manifestando que estaba siendo víctima de graves amenazas por parte de dos individuos.

La víctima relató que los agresores se aprovechaban de su situación de vulnerabilidad derivada de su adicción a las drogas, suministrándole sustancias que posteriormente le exigían pagar a precios muy superiores, llegando a duplicar o triplicar la supuesta deuda.

Ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos, los detenidos habrían intensificado las amenazas, llegando a advertirle de que acabarían con su vida de manera inminente. De hecho, la víctima informó a los agentes de que los agresores tenían previsto acudir a su domicilio en un plazo aproximado de dos horas.

Ante la gravedad de la situación y el riesgo inminente para la integridad física del denunciante, la Policía Nacional activó de forma inmediata un dispositivo en el que participaron agentes tanto de paisano como uniformados, donde la rápida coordinación y el despliegue operativo permitieron localizar y detener a los presuntos autores antes de que pudieran consumar sus amenazas, lográndose evitar un posible hecho de gravedad, garantizando la seguridad de la víctima y poniendo a disposición judicial a los detenidos.

La Policía Nacional destaca la importancia de la colaboración ciudadana y recuerda que acudir de manera temprana a las autoridades ante cualquier situación de amenaza o coacción resulta fundamental para poder actuar con eficacia y prevenir delitos de mayor gravedad.