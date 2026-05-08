Se elevan a dos los guardias civiles muertos en Huelva en la colisión durante la persecución de una narcolancha

Archivo - Embarcaciones de la Guardia Civil en Huelva. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha informado del fallecimiento finalmente de dos agentes de la Guardia Civil en acto de servicio en la mañana de este viernes tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva.

Así, aunque en un primer momento se informaba de un fallecido, así como de dos heridos graves y otro leve, finalmente fuentes del Instituto Armado han confirmado a Europa Press que ha fallecido otro de los agentes que se encontraban heridos.

De este modo, hay dos agentes más que se encuentran heridos, uno de ellos también de gravedad y otro leve. Desde la Benemérita han lamentado el fallecimiento de los compañeros y han deseado "una pronta recuperación" a los heridos.

Según han indicado fuentes conocedoras del caso a Europa Press, el suceso se habría producido a unas 80 millas náuticas de la costa onubense, en una zona equidistante entre las provincias de Huelva y Cádiz, aunque de momento no ha trascendido zona concreta.

El suceso se produce poco más de dos años después del fallecimiento también de dos agentes de la Guardia Civil en Barbate, el 10 de febrero de 2024, al ser arrollados por una narcolancha en el puerto gaditano. Además, otros dos resultaron heridos, uno de gravedad.