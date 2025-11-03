Encuentran en Moguer (Huelva) el cadáver de una mujer con signos de violencia y detenida su expareja

Archivo - Coche de la Guardia Civil de Huelva.
Archivo - Coche de la Guardia Civil de Huelva. - GUARDIA CIVIL - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 3 noviembre 2025 10:03

HUELVA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo sin vida de una mujer con "signos evidentes de violencia" ha sido localizado en la noche de este domingo en la localidad onubense de Moguer y su expareja ya ha sido detenida y se investiga su posible implicación en los hechos.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, la mujer fallecida es una trabajadora de una finca de Moguer y al ser localizado el cuerpo presentaba "evidentes signos de violencia".

Los investigadores estudian la posible participación en los hechos de su expareja, que se encuentra detenida en estos momentos.

