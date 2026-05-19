Endesa activa un plan especial de contingencia para la Romería del Rocío

Archivo - Santuario de la Virgen del Rocío. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

ALMONTE (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

Endesa activa un año más su plan de contingencia para la Romería de El Rocío. Este operativo contempla la revisión y puesta a punto de las instalaciones eléctricas durante esta romería multitudinaria a fin de garantizar la calidad del servicio.

Según ha indicado la compañía en una nota de prensa, este plan con una inversión superior a los 500.000 euros se divide en dos fases. La primera etapa denominada 'Plan Romero' se ha desarrollado desde el 1 de abril hasta el pasado lunes, y tiene como objeto el mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas que abastecen a la romería.

Estas medidas preventivas abarcan principalmente la inspección ocular y termográfica de las líneas de alta, media y baja tensión, así como diferentes actuaciones de revisión y mantenimiento en los diferentes centros de transformación que abastecen a la aldea. Estas acciones tienen como objetivo detectar y solucionar cualquier eventualidad en las instalaciones para asegurar la calidad del servicio durante este evento.

Además, la compañía eléctrica ha llevado a cabo la reforma y adecuación de ocho redes de baja tensión que discurren por la aldea, sustituyendo más de 1,5 kilómetros de cableado. Este nuevo tendido, desplegado a lo largo de 1,3 kilómetros de canalización, contribuirá a reforzar el suministro eléctrico en una zona que durante esta celebración llega a congregar a casi un millón de personas, según los datos del Ayuntamiento de Almonte.

La segunda fase de este plan, denominado 'Plan Aldea', dará comienzo el próximo jueves 21 y se prolongará hasta el martes 26 de mayo. Esta etapa se centrará en el control y la supervisión diaria de las instalaciones eléctricas, mediante un dispositivo de vigilancia permanente que garantizará el correcto funcionamiento de todas las infraestructuras durante el desarrollo de la romería.

Para ello, la compañía eléctrica ha desplegado un equipo humano y técnico compuesto por 20 profesionales, quienes estarán disponibles las 24 horas para atender cualquier incidencia que pueda surgir en la red. Además, se ha dotado al plan con un equipo técnico de emergencia, equipado con un transformador móvil de 630 KVA, un radar móvil para la detección de averías subterráneas y grupo electrógeno de 1.000 KVA.

Dentro del plan de contingencia, también se incluye un plan de actuaciones ante incidencias en coordinación con el Ayuntamiento de Almonte y las Fuerzas de Seguridad del Estado, para garantizar una respuesta rápida y eficiente ante cualquier problema que pudiera surgir durante la celebración de este evento.