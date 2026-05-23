Extinguido el incendio forestal de la Cuenca Minera de Huelva tras contar con 21 efectivos del Infoca

Archivo - Zona del incendio en la zona de la Cuenca Minera de Huelva en la que ha trabajado durante la noche los efectivos del Infoca. - INFOCA

MINAS DE RIOTINTO (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, han logrado extinguir en la tarde de este sábado el incendio forestal declarado en la zona de la Cuenca Minera de Huelva y en el que durante la tarde de este pasado jueves se afanaban un total de seis medios aéreos y quince terrestres.

La extinción del fuego en Atalaya Riotinto Minera se ha producido concretamente a las 20,45 horas, según ha informado el Infoca a través de su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press.

En concreto, el Infoca ha apostillado que han empleado el uso de efectivos como una autobomba, un grupo de bomberos forestales y un agente de medio ambiente para desempeñar las labores de remate y liquidación.

El fuego ha calcinado una zona con mucha vegetación forestal, aunque de monte bajo, por ello ampliaron los medios para poder controlarlo tanto por aire como por tierra, aunque desde el Ayuntamiento de Minas de Riotinto han señalado que "no hay riesgo para la población".

En contexto, en las labores de estabilización se desplazaron dos helicópteros semipesados y otro ligero, además de un avión con carga en tierra y otro de coordinación. Por tierra, han trabajado seis grupos de bomberos forestales, una Brigada de Refuerzo contra Incendios (Brica), un técnico de operaciones, una agente medio ambiente y cuatro camiones autobombas.