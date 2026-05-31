Faneca destaca la reforma del copago que "garantiza una sanidad más justa, progresiva y sin barreras económicas"

Archivo - La diputada nacional por el PSOE de Huelva, María Luisa Faneca, en rueda de prensa. - PSOE DE HUELVA. - Archivo

HUELVA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional por el PSOE de Huelva María Luisa Faneca ha valorado "muy positivamente" la convalidación en el Congreso de los Diputados del Real Decreto-ley 11/2026, de 12 de mayo, que reforma el sistema de copago farmacéutico "para garantizar una sanidad más justa, progresiva y sin barreras económicas".

En una nota de prensa de la formación, Faneca ha subrayado que "esta medida supone un importante avance social y sanitario porque asegura que ninguna persona deje de tomar un medicamento por motivos económicos. Las personas no quieren medicamentos, los necesitan, especialmente quienes padecen enfermedades crónicas o se encuentran en situación de vulnerabilidad".

La diputada socialista ha explicado que la reforma introduce "mayor progresividad en la aportación farmacéutica" y amplía a la "población trabajadora" un sistema de límites mensuales que hasta ahora "solo existía para pensionistas". "Con este cambio, quien menos tiene pagará menos y nadie pagará más", ha remarcado.

Entre las principales mejoras, María Luisa Faneca ha destacado que las personas con rentas inferiores a 35.000 euros tendrán un tope máximo mensual de 61,75 euros en medicamentos y que los trabajadores con ingresos más bajos contarán "por primera vez" con límites de gasto farmacéutico. Asimismo, los pensionistas con rentas medias verán reducido su tope mensual y quienes perciban complemento a mínimos quedarán exentos del copago farmacéutico.

La diputada onubense ha señalado que "esta reforma supondrá un ahorro de 265 millones de euros y reforzará la protección de miles de familias que soportan mes tras mes un gasto farmacéutico elevado, como son pensionistas, enfermos crónicos y familias con menos recursos".

Además, ha valorado a "un Gobierno de España que sigue fortaleciendo la sanidad pública con medidas que reducen barreras, amplían derechos y protegen a quienes más lo necesitan, frente a los recortes y endurecimiento del copago que aplicó el PP". Además, ha señalado que los "gobiernos progresistas reforzamos la sanidad pública ampliando cribados, aumentando plazas de formación sanitaria especializada y garantizando tratamientos".

Así, María Luisa Faneca ha enmarcado que "el PP, con Rajoy, endureció el copago farmacéutico en 2012 en plena crisis económica y aplicó recortes millonarios en la sanidad pública". Ha diferenciado "dos formas muy distintas de entender la sanidad",por una parte la del PSOE, que "protege y refuerza lo público", y por otra, la de la derecha, basada en recortes y en empujar a la ciudadanía hacia la privatización, como hace Moreno Bonilla en Andalucía".