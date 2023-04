Fernández-Pacheco vuelve a exigir una disculpa pública tras la "ofensa" por la parodia de la Virgen del Rocío (Huelva)

ALMONTE (HUELVA), 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha reiterado este lunes desde Almonte (Huelva) que la Junta de Andalucía exige "una disculpa pública" por "la ofensa" a Andalucía tras la parodia en un programa de la televisión catalana TV3 sobre la Virgen del Rocío "porque nada tiene que ver con el humor".

"Me gustaría mandar un mensaje en nombre del gobierno de Andalucía a esos independentistas de corte supremacista que han dicho que el presidente de la Junta de Andalucía tiene que esperar sentado una disculpa por esa ofensa que ha hecho a nuestro acento, a nuestra tradiciones y decirles que no sólo no nos vamos a sentar sino que vamos a permanecer de pie y con la frente muy alta defendiendo lo que es nuestro, orgullosos de ser andaluces", ha aseverado.

Así lo ha manifestado el consejero en declaraciones a los medios entes del inicio del Consejo de Participación de Doñana, donde ha destacado que además la Junta seguirá "trabajando desde la moderación y desde la centralidad para situar a Andalucía a la cabeza de los estándares que marcan el bienestar de las sociedades modernas, creando empleo, creando empresas, reforzando los servicios públicos esenciales, apostando por la educación, por la sanidad, insisto, y situando a Andalucía en el lugar que le corresponde".

"La sátira siempre es bien aceptada, el humor lo acepta prácticamente todo, pero la ofensa a todo un pueblo, a nuestro acento, a nuestras creencias, a nuestras costumbres y más desde una televisión pública pagada con impuestos de todos los catalanes es absolutamente intolerable", ha reseñado antes de insistir en la exigencia de "una disculpa ya".