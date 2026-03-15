Fertilizantes a medida y nuevas tecnologías agrícolas protagonizan 'Encuentro de Saber Abierto' en Moguer (Huelva)

'Encuentro De Saber Abierto' Celebrado En Moguer (Huelva). - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de divulgación científica Encuentros de Saber Abierto, impulsado por la Universidad de Huelva (UHU) a través de su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) en colaboración con la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe), celebró una nueva sesión centrada en uno de los grandes retos de la agricultura actual, "el desarrollo de fertilizantes a medida y soluciones tecnológicas para una fertilización más eficiente y sostenible".

Tal y como ha emitido la institución académica en una nota, el encuentro tuvo lugar en la Casa Museo Zenobia y Juan Ramón Jiménez, en Moguer, donde participaron Elena Contreras Gómez, responsable del departamento de I+D+i y transferencia en Fertinagro Biotech y representante de Aiqbe, y Juan Urbano Baena, investigador de la UHU.

La contextualización histórica del espacio fue realizada por Juan de Dios Rodríguez Ruiz, quien abrió la sesión con un recorrido por la historia del edificio y en especial por la vida y obra del poeta moguereño y Premio Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez y su esposa Zenobia Camprubí.

Durante el encuentro, los expertos abordaron el "papel clave" de la innovación en el ámbito de la fertilización agrícola. Contreras ha explicado cómo el desarrollo de bioestimulantes y fertilizantes diseñados a medida de las necesidades de cada cultivo y suelo permite mejorar la eficiencia en el uso de nutrientes. En este sentido, ha señalado que actualmente hasta el 50 por ciento de los fertilizantes aplicados puede perderse por diversos factores, lo que "subraya la importancia de desarrollar soluciones que optimicen su aprovechamiento".

Al hilo, la responsable de I+D+i de Fertinagro Biotech ha destacado el potencial de los bioestimulantes y de los productos destinados a la bioestimulación integral de suelo y planta, "capaces de mejorar la absorción de nutrientes, fortalecer el desarrollo vegetal y maximizar la rentabilidad de la fertilización".

Por su parte, Urbano ha expuesto algunos de los proyectos de investigación que la UHU desarrolla en colaboración con el sector industrial, y en concreto con Fertinagro Biotech.

Entre estas iniciativas se encuentra el mapeo detallado de suelos agrícolas para identificar las necesidades concretas de cada parcela y ajustar la fertilización de forma más precisa. Según la UHU, este enfoque "permite avanzar hacia una agricultura más eficiente, sostenible y adaptada a las características específicas de cada terreno".

Bajo este contexto, los expertos también destacaron el papel de las nuevas tecnologías en el sector agrícola, como el uso de drones para la aplicación de fertilizantes en zonas donde las condiciones climáticas dificultan el acceso a los campos, "una solución especialmente útil en periodos de lluvias intensas".

El encuentro concluyó con un "animado debate" con los asistentes, quienes plantearon cuestiones sobre la eficacia de los fertilizantes tradicionales frente a las nuevas soluciones tecnológicas, el desarrollo de fertilizantes de liberación lenta y el creciente protagonismo de los bioestimulantes en la agricultura moderna.

Esta actividad forma parte del Plan de Divulgación Científica de la Universidad de Huelva 2025-2026 (UCC+i), proyecto financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, con referencia FCT-24-21440.

Con este nuevo' Encuentro de Saber Abierto', la UHU ha valorado que se continúa acercando la ciencia, la investigación y la innovación industrial a la ciudadanía en espacios emblemáticos de la provincia, fomentando el diálogo entre universidad, empresas y sociedad sobre los grandes desafíos del presente. Y en esta ocasión, nuevamente se pone énfasis en la importancia de acercar la ciencia a los municipios, siendo este el segundo de los encuentros celebrados fuera de la capital en esta edición 2025-2026.