El Festival Internacional Sierra Celta (Huelva) se consolida como "la gran cita musical" del verano en el sur de España

La alcaldesa de Cortegana, María del Mar Martín, y de la concejal de Cultura, María del Carmen Carvajal. - AYUNTAMIENTO DE CORTEGANA

CORTEGANA (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

La explanada del recinto del Castillo de Cortegana (Huelva) ha acogido la presentación oficial del cartel del Festival Internacional Sierra Celta, que se celebrará los días 7 y 8 de agosto de 2026, como uno de los eventos culturales más destacados de las XXIX Jornadas Medievales de Cortegana.

Según ha indicado el Ayuntamiento del municipio en una nota de prensa, el acto ha contado con la participación de la alcaldesa de Cortegana, María del Mar Martín, y de la concejal de Cultura, María del Carmen Carvajal, en el mismo espacio donde cada verano se instala el escenario del festival, un enclave único que se convierte en punto de encuentro para los amantes de la música celta.

Con esta presentación comienza la cuenta atrás para una edición que llega "más fuerte que nunca", con un cartel marcado por "la variedad, la calidad de las agrupaciones y la incorporación de importantes novedades". Este año el festival crece en programación, con más grupos, más música y una propuesta artística más diversa y ambiciosa.

En esta edición, volverá a ofrecer dos noches de música en directo en un "entorno incomparable, lleno de historia" y con la sierra onubense como telón de fondo. La programación arrancará el viernes, 7 de agosto, con la actuación de BackWest, formación que abrirá el festival con una propuesta marcada por la energía y la reinterpretación contemporánea de la música celta irlandesa.

A continuación, actuará Luneris, un dúo femenino con gran proyección dentro del panorama folk que fusiona la tradición celta con sonidos electrónicos contemporáneos. El sábado 8 de agosto llegará uno de los momentos más esperados del festival con el regreso a Cortegana de The Red Hot Chilli Pipers, una de las bandas internacionales más reconocidas del género y protagonista de algunos de los conciertos más recordados del festival.

La jornada se completará con la actuación de Triquel, banda española referente dentro del folk rock celta, y con una de las principales novedades de esta edición, la presencia del grupo ganador del Concurso Runas del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, uno de los certámenes más importantes del mundo dentro de este género. Este intercambio refuerza, además, el hermanamiento iniciado el pasado año entre ambos festivales, consolidando al Sierra Celta dentro del circuito nacional e internacional de la música celta.

La alcaldesa de Cortegana ha destacado durante la presentación "el posicionamiento que ha alcanzado el festival en los últimos años", indicando que el cartel de esta edición "se recoge bajo un lema que define muy bien lo que representa este festival: la cita del celta en el sur de España".

Del mismo modo, ha subrayado que "Sierra Celta se ha convertido en un punto de encuentro para seguidores de este género musical que cada verano llegan hasta el municipio para disfrutar de una experiencia cultural única".

Además, el Festival Internacional Sierra Celta se celebra en el marco de las Jornadas Medievales de Cortegana, un evento declarado Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, reconocimiento que pone en valor la calidad, la singularidad y la capacidad de proyección de una celebración que cada mes de agosto sitúa a la localidad en el mapa cultural de Andalucía y España.

En este sentido, la alcaldesa ha subrayado que el festival aporta una dimensión cultural y musical "muy especial" a esta cita. "Sierra Celta forma parte de la identidad de nuestras Jornadas Medievales y estamos convencidos de que todavía tiene mucho camino por recorrer y mucho que crecer", ha afirmado.

Por su parte, la concejal de Cultura ha puesto en valor la evolución del festival desde sus inicios y el papel que desempeña dentro de la programación cultural del municipio. "Desde sus comienzos, Sierra Celta nació con una vocación muy clara: ser un festival de música celta de calidad capaz de enriquecer culturalmente la programación de las Jornadas Medievales", ha explicado Carvajal, quien ha destacado que el evento "ha ido evolucionando a lo largo del tiempo hasta llegar a la edición de este 2026 que promete ser una de las más memorables".

Con un cartel de primer nivel, Cortegana se prepara para vivir dos noches de música, cultura y ambiente único, donde historia, patrimonio y música se unen para ofrecer "una experiencia muy especial a todos los asistentes". Desde el Ayuntamiento se ha invitado a vecinos, visitantes y amantes de la música a disfrutar del Festival Internacional Sierra Celta los días 7 y 8 de agosto.