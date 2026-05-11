El I Festival Mirando a Poniente (Huelva) acogerá la presentación de 'Leyendas en dos lenguas', de Juan Ramón Fariña

El escritor argentino Juan Ramón Fariña. - OCIB

HUELVA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El I Festival 'Mirando a Poniente', que tendrá lugar del 15 de mayo al 14 de junio en el Espacio Santa Fe de Huelva y en diversos espacios de los Lugares Colombinos de la provincia, acogerá la presentación de 'Leyendas en dos lenguas', del reconocido escritor argentino Juan Ramón Fariña, que recientemente obtuvo el premio 'Andresito' por su versión bilingüe en castellano y guaraní de 'Platero y yo'.

La organización del evento, promovido por la Asociación Cultural Iberoamericana, ha señalado en una nota que se trata de uno de los actos "más destacados de la programación".

La cita tendrá lugar el próximo 12 de junio en el marco de este I Festival 'Mirando a Poniente', donde Fariña presentará una obra sobre leyendas guaraníes escrita igualmente en los dos idiomas, el castellano y el guaraní, un proyecto que le fue encargado por la Editorial Kinnamon tras el "éxito de su premiada traducción" del referido libro de Juan Ramón Jiménez.

La presentación de 'Leyendas en dos lenguas' será uno de los múltiples actos que se desarrollarán en el marco del I Festival 'Mirando a Poniente', un nuevo proyecto cultural ideado por la Asociación Cultural Iberoamericana que cuenta con la colaboración especial del Ayuntamiento de Huelva y el respaldo de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Huelva y otras entidades públicas y privadas vinculadas al desarrollo cultural en Huelva.

Además de la presentación de 'Leyendas en dos lenguas', Fariña aprovechará para hablar de su premiada versión bilingüe en castellano y guaraní de 'Platero y yo' ('Platero ha che'), la gran obra del Premio Nobel de Moguer que fue coeditada por la propia Asociación Cultural Iberoamericana y la Diputación Provincial de Huelva con el apoyo de la Fundación Caja Rural del Sur y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

El premio 'Andresito', que puso en valor la proyección iberoamericana de la obra de Juan Ramón Jiménez y reafirmó la importancia de ese proyecto cultural, es un galardón del legado de Andrés Guacurarí, líder guaraní considerado como el máximo símbolo histórico de la provincia argentina de Misiones y un referente de identidad regional, que en esa su primera edición distinguió a personalidades vinculadas a la cultura y los derechos humanos.

La versión bilingüe en castellano y guaraní de 'Platero y yo' fue una iniciativa de la ACI, desarrollada dentro de sus líneas de acción para la preservación, promoción y difusión del patrimonio cultural iberoamericano, con el propósito de acercar obras universales a nuevas comunidades lectoras a través de sus lenguas de identidad.

MIRANDO AL PONIENTE

El Festival Mirando a Poniente "nace con vocación de continuidad" con el objetivo de que sea "un referente para la cultura que se hace en las dos orillas del Atlántico y fortalecer los nexos entre ambos", como destacó el presidente de la Asociación Cultural Iberoamericana, Jaime de Vicente, durante la presentación del festival, donde también avanzó que será "una muestra de lo mejor del arte iberoamericano", todo ello para contribuir a la "gran meta" de la ACI: convertir a Huelva en la "capital europea de la cultura iberoamericana".

El festival parte de una idea central: la cultura de Andalucía mira a Iberoamérica desde Huelva, una premisa que define el enfoque y proyección del proyecto, que quiere situar a Huelva en "el centro del diálogo cultural entre ambas orillas del Atlántico" y consolidarse como una cita "de referencia" en el calendario cultural de primavera, para lo que contará con la participación de creadores de Huelva, Andalucía y distintos países iberoamericanos.

Con este proyecto, la ACI plantea una iniciativa que trasciende el formato de festival para situarse como una apuesta de ciudad, orientada a proyectar a Huelva en el mapa cultural iberoamericano y a reforzar su identidad como punto de conexión entre Europa y América.