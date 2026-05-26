La FOE lamenta un "nuevo aislamiento" ferroviario de Huelva por obras en la vía del 29 de mayo al 14 de junio

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HUELVA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Onubense de Empresarios (FOE) ha mostrado este martes su "profunda preocupación y malestar" ante las nuevas obras de reparación anunciadas en la línea ferroviaria que conecta Huelva con Sevilla y Madrid, actuaciones que "volverán a dejar prácticamente incomunicada a la provincia, precisamente al inicio de la temporada estival, con el consiguiente perjuicio para ciudadanos, trabajadores, empresas y sector turístico".

Según informó este lunes Renfe, se han programado 618 autobuses para "garantizar" la movilidad de todos los viajeros de los trenes con origen o destino Huelva. Se trata de trabajos que se enmarcan en la reparación de los daños en la infraestructura producidos por los temporales ocurridos en febrero, así como en la ampliación de vías de apartado en Salteras y Escacena.

Desde la FOE se lamenta que esta situación se haya comunicado "sin la debida antelación, sin planificación conocida y sin una organización previa que permitiera a los usuarios afrontar con garantías unas alteraciones que obligarán a miles de personas a modificar desplazamientos, asumir costes añadidos y recurrir a medios de transporte alternativos que no tenían contemplados".

La organización empresarial subraya que cualquier actuación destinada a mejorar una infraestructura ferroviaria "absolutamente obsoleta" debe ser "bienvenida". No obstante, señala que "ello no puede ocultar el enorme daño económico y social que esta nueva interrupción provocará en una provincia que viene sufriendo desde hace décadas un abandono sistemático en materia de infraestructuras ferroviarias".

"Huelva no puede seguir soportando trenes propios de otra época, convoyes en condiciones lamentables y horarios impropios de una provincia que aspira a liderar el desarrollo industrial, energético y turístico del sur de Europa", señalan desde la FOE.

Esta Organización Empresarial considera "especialmente grave" que estas incidencias y cortes "vuelvan a producirse en unas fechas clave para la movilidad, el turismo y la actividad económica" lo que, a su juicio, "proyecta además una imagen impropia de un territorio que está llamado a desempeñar un papel estratégico en ámbitos como el turismo, la industria y la logística".

La FOE ha añadido que aunque "la experiencia demuestra que las reiteradas reclamaciones de Huelva caen en saco roto", entiende que en "la responsabilidad que tiene atribuida, no puede permanecer en silencio ante un nuevo episodio que se suma al ya largo listado de agravios e incumplimientos acumulados por parte del Ministerio de Transportes con nuestra provincia".

La Federación Onubense de Empresarios subraya que "Huelva merece unas comunicaciones ferroviarias dignas, modernas y acordes con el potencial económico y social de este territorio" y reclama al Gobierno de España una planificación "seria", inversiones "reales" y, "sobre todo, respeto hacia una provincia que no puede continuar siendo tratada como un territorio de segunda".