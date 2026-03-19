Fundación ONCE y Asociación Camino del Rocío Sin Barreras garantizan el Camino a personas con discapacidad

Según Ha Indicado La Entidad En Una Nota De Prensa, El Director General De Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, Y El Presidente De La Asociación Camino Del Rocío Sin Barreras, Ángel Méndez Román, Fueron Los Encargados De Suscribir Este Acuerdo Qu - FUNDACIÓN ONCE

HUELVA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fundación ONCE y la Asociación Camino del Rocío Sin Barreras han firmado un convenio de colaboración para garantizar el acceso de los peregrinos con discapacidad a la aldea almonteña, al Santuario y al entorno del Parque Nacional de Doñana.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, y el presidente de la Asociación Camino del Rocío Sin Barreras, Ángel Méndez Román, fueron los encargados de suscribir este acuerdo que contará con apoyo logístico, voluntariado y medios adaptados.

En virtud del convenio, Fundación ONCE se compromete a facilitar la participación de voluntarios en el proyecto y gestionar su captación, coordinación y seguimiento. También proporcionará la formación e información necesarias para que sus voluntarios puedan desarrollar correctamente las actividades.

Por su parte, la asociación se compromete a planificar y coordinar las actividades accesibles del Camino, asegurando que "cumplen los principios de inclusión y accesibilidad universal". Se encargará de identificar y seleccionar a las personas beneficiarias que participarán en las actividades (peregrinos con discapacidad) y de supervisar que los beneficiarios cumplen los requisitos necesarios para participar y que reciben información adecuada sobre las actividades.

Para ello se adaptarán rutas y tramos y se tendrán en cuenta los apoyos necesarios para personas con discapacidad, promoviendo la accesibilidad física, sensorial y cognitiva. Igualmente se adoptarán las medidas de seguridad y protocolos adecuados para el desarrollo de las actividades, incluyendo personal de apoyo cuando sea necesario.

Todo ello, recoge el texto, en coordinación con Fundación ONCE para la incorporación de voluntarios en el Camino, informando de las necesidades, roles, turnos y funciones de los voluntarios durante la actividad.

La Asociación Camino del Rocío Sin Barreras es entidad dedicada a garantizar el acceso al Camino y a la Aldea del Rocío a personas con discapacidad o movilidad reducida, promoviendo un modelo de peregrinación accesible, inclusiva y universal.

El viernes, 20 de marzo, a partir de las 15,00 horas, tendrá lugar la primera recepción de peregrinos, y ya el sábado, 21 de marzo, a primera hora, y, tras un desayuno, dará comienzo el Camino por la Raya Real. El domingo se dedicará a distintas actividades en el entorno del Rocío antes de llegar a la Misa de la Peregrinación a las 12,00 horas, previa a la Eucaristía de las 13,00 horas.