Gaviño (PSOE) no seguirá en el Parlamento para "volcarse" en Huelva y dice que ser alcalde sería "el mayor honor"

El portavoz del PSOE de Huelva y secretario general del PSOE de la capital, Enrique Gaviño. - EUROPA PRESS

HUELVA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE de Huelva, Enrique Gaviño, ha anunciado este miércoles que no concurrirá en las listas socialistas para las próximas elecciones a la Junta de Andalucía, por lo que no continuará como parlamentario para "volcarse al cien por cien" en los "problemas" de la capital como secretario general del PSOE en la ciudad, toda vez que cuestionado sobre si será el próximo alcaldable ha señalado que eso pertenece a "otro proceso" y se decidirá "cuando toque" pero que ser alcalde sería "el mayor de los honores" para "cualquier ciudadano".

Así lo ha manifestado Gaviño en una rueda de prensa, en la que, cuestionado por las listas de su partido en Huelva para el Parlamento andaluz, no ha adelantado nombres ya que será "decidida" esta tarde en la Ejecutiva Provincial, que se celebra a las 20,00 horas, y después ratificada en el Comité Director regional.

En cuanto a su decisión de no concurrir nuevamente como parlamentario --silla que ha ocupado durante los últimos cuatro años--, el portavoz del PSOE de Huelva ha subrayado que el verano pasado fue elegido como secretario general del partido en la ciudad y "eso lleva a algunas reflexiones" y a tomar "decisiones". En este caso, esa decisión ha sido la de "no continuar en el Parlamento de Andalucía" y estará "al cien por cien" en Huelva "viendo la situación en la que está la ciudad".

"Me quiero venir a Huelva para dedicarle el mil por cien de mi tiempo, de mi atención, de mi presencia, de mi voluntad y de mi trabajo. Y no porque sea incompatible, sino porque yo entiendo que esta alta responsabilidad que significa ser el secretario general del partido en la ciudad también conlleva el estar permanentemente atento a todo lo que ocurre en ella. Necesito venirme a Huelva porque veo que en mi ciudad queda muchísimo por hacer y muchísimo por arrancar", ha destacado.

En este sentido, Gaviño ha afirmado que Huelva está "sometida a un gobierno que ha estancado y paralizado la capital desde hace tres años largos ya". "Un gobierno que ha intentado constantemente disimular ese estancamiento, esa paralización, en anuncios que no se llevan a la realidad nunca y que intenta ocultar esa paralización a través de la inauguración de todos los proyectos que le han venido heredados del anterior Gobierno municipal que ejercía el Partido Socialista con el alcalde Gabriel Cruz".

Por ello, remarca que asumirá su "responsabilidad" como secretario general del PSOE en la capital y ha propuesto a la ciudadanía "un frente por la verdad, por la ciudad y por los proyectos".

"Desde este mismo momento invitamos a toda la sociedad de Huelva a unirse, a que diseñemos la ciudad que de verdad queremos, a que superemos esta parálisis, este ocultamiento, trabajemos y hagamos Huelva entre todos y todas. Es la fórmula que entendemos. Y que, además, desde Huelva también plantemos cara de forma común a aquellos que están directamente atacando a la ciudad. A aquellos que se presentan a las elecciones andaluzas con un proyecto que ya nos ha demostrado en qué consiste, que es en destrozar los servicios públicos y favorecer los negocios privados que suplan esos servicios públicos", ha dicho.

El socialista ha criticado que "la derecha en Andalucía no ha tenido miramientos para hacer daño". Al respecto, ha aseverado que en la provincia de Huelva "ha sido especialmente cruda" y en la capital "especialmente dura" y "además ha contado con la complicidad de la alcaldesa y del equipo de gobierno del Partido Popular".

DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

"No se puede venir ahora a esta provincia en campaña a hacer balance de gestión o a pedir votos cuando lo que se nos ha ofrecido ante el drama sanitario, acrecentado de una forma exponencial en Huelva, es una primera piedra para el Materno Infantil, cuando la única piedra que cabía en era la última. Seguimos esperando lo prometido por quienes hoy se vuelven a presentar, promesas del PP de que iban a hacer los chares y hoy nos dicen todo lo contrario, que no los van a hacer" y promesas de que iban a mejorar la sanidad pública y vivimos los peores momentos", ha manifestado.

Al respecto, ha enfatizado que "debemos seguir defendiendo la sanidad pública y todos los demás servicios públicos" porque "en nuestra ciudad se han cerrado aulas de colegios públicos sin miramiento, se ha llegado a cerrar hasta un colegio público al completo" y "los mayores y dependientes, tienen que esperar casi 700 días para que se les reconozca la prestación que necesitan, el derecho al que tienen derecho".

"Esa es la situación en la que afrontamos estas elecciones y con toda la ilusión y con toda la fuerza, desde el PSOE de Huelva, conmigo, dedicado al cien por cien a la ciudad, vamos a hacer la mejor de la campaña electoral que se nos viene para darle a los ciudadanos lo que merecen, unos servicios públicos dignos, eficientes, que les cuiden, que les eduquen, que les abran futuro y que no diferencie según el bolsillo de cada cual, que es la propuesta que hace el PP. Nosotros le ofrecemos a los ciudadanos votar después para hacer una Huelva mejor, una provincia mejor, una Andalucía más justa y más igualitaria", ha concluido.

Igualmente, ha anunciado que el PSOE se unirá el domingo, a las 11,00 horas, a la manifestación que celebrarán las Mareas Blancas por la sanidad publica en todas las provincias andaluzas y que, desde Huelva, saldrá desde la rotonda de Los Bomberos y llegará hasta la plaza de Las Monjas.

LOS PROCESOS, "CUANDO TOQUEN"

Cuestionado por si será el candidato socialista a la Alcaldía de Huelva en las próximas elecciones municipales, Gaviño ha señalado que los procesos se hacen "cuando tocan" y que, ahora, el PSOE "está en el proceso de elegir los candidatos para ir al Parlamento de Andalucía por esta provincia" y en eso están "todos volcados", de forma que "después habrá tiempo de abrir los demás procesos, cuando toque, cuando marquen los estatutos" del partido, en los que "habrá que seleccionar los candidatos para las elecciones municipales".

Igualmente, preguntado por si le gustaría ser el alcalde de la capital, el socialista ha afirmado que eso es ·uno de los mayores honores" a los que cree que "puede aspirar cualquier ciudadano comprometido con su ciudad con un bagaje político". "Soy una persona de Huelva, nacido en Huelva, criado en Huelva, educado en Huelva, estudiado en Huelva y trabajado en Huelva y ese sería un mayor de los honores".

De otro lado, ha señalado que en su formación son "absolutamente respetuosos con los tiempos" del partido y que su intención no es "inducir" a pensar que sería el próximo alcaldable por el PSOE sino "simplemente trasladar una información" y que las reflexiones de cada personas son "suyas" y "las respeta absolutamente".