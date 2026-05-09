Gibraltar expresa sus "condolencias" por el fallecimiento de los dos agentes de la Guardia Civil en Huelva

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo. - Carlos Luján - Europa Press

HUELVA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha expresado sus "condolencias" por el fallecimiento este viernes de los dos agentes de la Guardia Civil tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva.

Así lo ha indicado el Gobierno en Gibraltar en un comunicado, donde informa que Picardo ha escrito al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para expresar las "condolencias" del pueblo de Gibraltar por el fallecimiento de dos agentes de la Guardia Civil.

Los agentes, que han sido despedidos este sábado en Huelva en una misa funeral que ha contado con la presencia de cientos de ciudadanos onubenses, autoridades y numerosos representantes de diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, murieron este viernes tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva.

Los hechos se produjeron durante el transcurso de un operativo contra las organizaciones que se dedican al narcotráfico, en torno a las 11 horas, a 80 millas náuticas de la costa de Huelva, cuando se inició una persecución por parte de dos embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial de la Comandancia de Huelva sobre una narcolancha en alta mar.

Durante esta persecución, por causas que aún se desconocen, las dos embarcaciones de la Guardia Civil colisionaron produciéndose un fuerte impacto entre ellas, provocando el fallecimiento de dos agentes, uno de ellos en ese momento y otro cuándo era trasladado al hospital. Además, resultaron heridos otros dos agentes, que están siendo atendidos en el hospital de heridas de diversa consideración.

En las labores de rescate y salvamento, participaron, además del Servicio Marítimo Provincial de Huelva, la Armada, Salvamento Marítimo y el Servicio de Vigilancia Aduanera. Desde el Instituto Armado indicaron que continúan las investigaciones para esclarecer lo sucedido, así como destacaron que se trata de dos guardias civiles con "amplia experiencia" en el Servicio Marítimo.

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha mostrado su tristeza por la muerte de los dos guardias civiles, el capitán Jerónimo JM, de Villanueva del Rosario (Málaga), y el agente Germán PG, de Teruel, tras acudir a la capilla ardiente en la Comandancia de la Guardia Civil, al tiempo que ha asegurado que confía en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado porque "esta batalla contra el narcotráfico la vamos a ganar".