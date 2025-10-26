El Gobierno destaca que Huelva cuenta con 232 efectivos policiales más que en 2018 y "supera la media nacional"

HUELVA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha subrayado que, a 31 de julio de 2025, el número de los efectivos disponibles de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia de Huelva "supera en 232 --74 policías y 158 guardia civiles-- al existente al finalizar el año 2018", siendo el porcentaje de ocupación de los Catálogos de Puestos de Trabajo en ambos cuerpos "superior a la media nacional".

Así lo ha manifestado el Gobierno en una respuesta escrita en el Congreso de los Diputados a una pregunta formulada por el PP, consultadas por Europa Press, que cuestionaba al Ejecutivo sobre si "considera que puede garantizarse la seguridad ciudadana y la seguridad vial en la provincia con una flota de la Guardia Civil envejecida y deteriorada".

Al respecto, el Gobierno señala que "entre 2012 y 2018 se perdieron en España más de 13.000 efectivos" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), lo que "significa que durante ese periodo las plantillas disminuían a un ritmo de más de 1.800 agentes por año", pero que "desde 2018, se han publicado ofertas de empleo que contemplan unas tasas de reposición del 115%, del 130% y del 125% los últimos años".

En este sentido, subraya que, de hecho, el Consejo de Ministros "aprobó el pasado mes de abril la última oferta pública de empleo para la Policía Nacional y la Guardia Civil que suma más de 6.000 nuevas plazas para ambos cuerpos y sigue manteniendo la tasa de reposición del 125%". "El Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska ha ofertado desde 2018 más de 40.000 nuevas plazas para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", añade.

Prosigue indicando que, "con esta política, se ha invertido la tendencia", lo que "está permitiendo incrementar el número de agentes, mejorar la dotación de las plantillas y modificar los catálogos de puestos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para aumentar los mismos", de forma que, "gracias a ello, Policía Nacional y Guardia Civil alcanzaron en conjunto, los 156.463 agentes en diciembre de 2024, máximo histórico".

En este sentido, apunta el Gobierno que se está incorporando un "mayor número de efectivos" de nuevo ingreso en las FCSE e "incrementando la ocupación de las plantillas de personal hasta superar el máximo histórico de agentes", al tiempo que señala que, "a la vez, se está produciendo un mayor movimiento de personal entre las plantillas en los distintos concursos que se convocan, sin que, en estos momentos, se pueda determinar cuántos de estos efectivos van a ir destinados a las distintas dependencias de la provincia de Huelva, dado que la cobertura de puestos de trabajo no depende únicamente del número de vacantes publicadas en los diferentes concursos, sino también de la intención de solicitud de los posibles peticionarios interesados".

Por otra parte, indica que el total de puestos de trabajo del Catálogo "está previsto para una dotación máxima de efectivos en las diferentes plantillas", que "en escasas ocasiones alcanza la ocupación total, ya que dichos catálogos son modificados antes de que lleguen al cien por cien de ocupación", así como que los nuevos catálogos "están diseñados con previsión de los retos futuros que han de afrontar las FCSE, cuyas plazas se van cubriendo paulatinamente en las distintas convocatorias de los siguientes años".

Señala el Gobierno que, además, desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se realiza una monitorización "continua" de la distribución de los efectivos, "elaborando informes y estudios sobre la situación y las posibles incidencias", utilizando las conclusiones obtenidas, junto a las necesidades operativas que existan, en los criterios de la distribución que se realiza en las convocatorias de los distintos concursos generales, previa aprobación y "siguiendo la política en recursos humanos".

Finalmente, subraya que, asimismo, por parte de los escalones de mando de la organización periférica de las FCSE, dentro de sus funciones de dirección, apoyo, coordinación e impulso de los servicios, "se reorientan y adaptan permanentemente los mismos a las necesidades y demandas que exigen los retos, riesgos y amenazas del momento actual, llevando a cabo una planificación para conseguir un uso eficiente y de optimización de los recursos disponibles, tanto humanos como materiales".