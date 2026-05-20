La Hermandad de Emigrantes (Huelva) parte ya hacia El Rocío con el recuerdo de los guardias civiles fallecidos

Llegada de la Hermandad de Emigrantes de Huelva a la Comandancia de la Guardia Civil. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA

HUELVA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad del Rocío de Emigrantes de Huelva ha sido despedida este miércoles por miles de onubenses y por las instituciones antes de iniciar su camino desde la capital hasta la aldea de El Rocío. Así, es la primera de la ciudad --la Hermandad de Huelva sale este jueves-- que comienza su peregrinaje. Este año, el inicio del camino ha estado marcado por el fallecimiento de los dos guardias civiles en una operación contra el narcotráfico, ya que la Benemérita es Hermana Honoraria de la hermandad.

Así, Emigrantes ha iniciado su salida a las 08,30 horas tras la misa rociera desde su Casa de Hermandad, en el Paseo de la Glorieta, que ha sido presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez, y que ha contado con una nutrida representación de las instituciones de la ciudad, como la alcaldesa, Pilar Miranda; la delegada de Cultura y Deporte, Teresa Herrera; el presidente de la Diputación, David Toscano; o la subdelegada del Gobierno, María José Rico, entre otras personalidades.

Durante la homilía, concretamente en los ruegos, se ha tenido un "especial recuerdo" a los dos guardias civiles fallecidos el pasado 8 de mayo tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva.

La comitiva de la hermandad está integrada por nueve carros tradicionales, seis carros cuadrados, cuatro enganches, 21 tractores, cuatriremolques y más de 20 vehículos.

Minutos antes de que el hermano mayor, Jesús Muñoz, cogiera el simpecado, ha señalado que es "el momento más esperado" porque en su casa llevan "44 esperando este día". Así, al recibir a la Concha Peregrina no ha disimulado su emoción.

HOMENAJE EN LA GUARDIA CIVIL

Tras ello, el simpecado y los primeros carros se han dirigido a sus paradas obligadas en la Policía Local y la Policía Nacional, que se ubican en el la misma avenida, tras lo que ha continuado su caminar hasta llegar a la Comandancia de la Guardia Civil, otra de las paradas que realiza la hermandad cada año y que este año ha tenido un significado "muy especial".

Así lo ha puesto de manifiesto, el presidente de la Hermandad, José Garrido, a su llegada a la Comandancia, donde ha destacado que es "un momento muy especial" y la hermandad quería que "así lo fuera". "Que tuviéramos un momento de oración y un momento de encuentro conjunto después de todo lo sucedido. Queremos transmitiros el cariño de toda la hermandad, de toda la ciudad. Y que vais con nosotros este año a Rocío de una manera muy especial".

Además, ha agradecido la labor de todas las instituciones, pero "en especial", la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, "qué tan unida está a la Hermandad de Emigrantes y que tan duro revés nos llevamos hace un par de semanas".

Por su parte, el coronel jefe de la Guardia Civil en Huelva, Julio Serrano, ha agradecido la visita de la hermandad, que es "muy importante" para la Benemérita y por los lazos que unen a ambas entidades. "Nos llena de orgullo empezar el Rocío con vuestra visita y este año más especial por lo que nos ha pasado. Así que agradecemos mucho vuestra visita y el que presentéis a nuestros caídos ante la Virgen", ha abundado.

Tras estas palabras, y en un respetuoso silencio, una de las integrantes de la hermandad ha leído unas palabras en memoria de los guardias civiles fallecidos. En este punto, tanto la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, como el coronel jefe han realizado la tradicional ofrenda floral.

La Concha Peregrina ha continuado su recorrido con sus tradicionales paradas como la que realiza en la Catedral de la Merced o en Casa Venancio, en calle Puerto, donde también ha sido despedida con cantes rocieros por los alumnos de los colegios Santo Ángel y Esclavas.

AYUNTAMIENTO Y DIPUTACIÓN

Después, como todos los años, ha llegado el momento de la despedida en la Diputación de Huelva y el Ayuntamiento de la capital donde miles de onubenses esperaban a Emigrantes en la Casa Consistorial, y donde la primera edil, Pilar Miranda, ha realizado la tradicional ofrenda floral al Simpecado y ha deseado un buen camino a todos sus peregrinos. Un emotivo encuentro que ha contado con el acompañamiento musical de la Banda Sinfónica Municipal de Huelva y del Coro Joven de la Hermandad de Huelva que han interpretado varias sevillanas y la Salve Rociera.

También el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha realizado en la mañana de este miércoles la tradicional ofrenda floral al Simpecado de la Hermandad de Emigrantes a su paso por la puerta del Palacio Provincial. El presidente, junto a la vicepresidenta, Rocío Moreno Domínguez y miembros de su equipo de gobierno, ha deseado un feliz camino a los romeros y hermanos de Emigrantes en su peregrinar hacia la aldea almonteña

A su llegada a El Punto, y antes de realizar la ofrenda al monumento a la Virgen del Rocío, la hermandad ha contado con los sones de alumnos de quinto y sexto del Safa Funcadia que han despedido al Simpecado con la salve rociera al piano.

JUNTA Y COMANDANCIA DE MARINA

Finalmente, la hermandad se ha dirigido hacia la salida de Huelva por la Punta del Sebo, parando antes en la sede de la Junta de Andalucía en la capital onubense, donde ha sido recibida por varios delegados, así como por el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana.

De este modo, el delegado de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Álvaro Burgos, ha deseado en nombre de la Junta "un buen camino, lleno de fe y de emoción hacia la Virgen del Rocío".

"Un año, además, donde todos tenemos en la mente a muchas personas de Huelva que están hoy en el cielo, tanto víctimas de Adamuz como los dos compañeros de la Benemérita que también fallecieron hace unos días", ha abundado.

Tras ello, la delegada de Salud, Manuela Caro, y el delegado de Inclusión Social, José Manuel Borrero, han realizado la ofrenda floral, acordándose de "los enfermos que están en los hospitales y de las personas mayores que están en la residencia".

Al llegar a este punto, la hermandad se ha dividido en dos, por un lado, la caballería, el Simpecado y los peregrinos han recorrido las calles Víctor Fuentes Casas y Sanlúcar de Barrameda, mientras que el resto de la hermandad desde el carro tradicional número uno han continuado por la avenida de la Ría y la avenida del Decano del Fútbol Español.

No obstante, antes de partir hacia el camino, ha tenido lugar la tradicional despedida desde la Comandancia de Marina, donde el subdelegado de Defensa, Manuel Barrera, también ha deseado que la Blanca Paloma "ilumine vuestras carretas, guíe vuestros pasos y proteja a cada hermano y cada hermana de emigrantes" y "que viváis una romería llena de gracia y hermandad".

Asimismo, el comandante naval de Huelva, Alejandro García, ha recordado "a los que hoy no están". "Al iniciar el camino es inevitable que el corazón se nos apriete. Sabemos que este camino es distinto. Hay demasiadas sillas que han quedado vacías y nombres que hoy se pronuncian con un nudo en la garganta", ha señalado.

"A ellos, les dedicamos nuestro respeto y gratitud por el ejemplo que nos dieron, sabiendo como reza la salve que ya ha alcanzado una marisma eterna. Este acto de la Comandancia no es un mero protocolo, es la reafirmación de lo mucho que nos une. La Armada y vuestra hermandad mantienen vivos los mismos valores esenciales: compromiso, espíritu de sacrificio, compañía, tradición y sobre todo amor a Nuestra Señora", ha subrayado.

Posteriormente, sobre las 16,30 horas, la hermandad de Emigrantes realiza el sesteo en el Picacho y a las 21,00 horas llegará a Tres Rayas para realizar la pernocta. Al día siguiente, a las 14,30 horas, se realiza el sesteo en Gato, para llegar a la aldea sobre las 21,30 horas de este jueves.