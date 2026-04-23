La Hermandad Matriz de Almonte (Huelva) inicia el 8 de mayo, con la novena, los cultos de la Romería del Rocío

Archivo - La Virgen del Rocío, en su paso. - JOAQUÍN CORCHERO (EUROPA PRESS) - Archivo

ALMONTE (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

La Hermandad Matriz de Almonte (Huelva) inicia el 8 de mayo en la parroquia de la Asunción los cultos previos con motivo de la Romería del Rocío, concretamente la novena, que se extenderá hasta el 16 de mayo.

Así, según ha dado a conocer la hermandad en su página web, consultada por Europa Press, esta primera jornada de novena, que tendrá lugar el 8 de mayo estará presidida por el oficial de la Santa Sede y consultor del Dicasterio para las Iglesias Orientales, Salvador Aguilera López. Además, amenizará la Eucaristía el Coro Infantil de la Hermandad Matriz de Almonte.

Por otro lado, el 9 de mayo, la segunda jornada será oficiada por el vicario parroquial de la iglesia de San Joaquín de El Puerto de Santa María y capellán del convento de las Madres Concepcionistas del mismo municipio. Además, el Coro de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Málaga pondrá el tono musical. Además, el domingo 10, el obispo auxiliar de Sevilla y Administrador Apostólico de Cádiz y Ceuta, Ramón Darío Valdivia Giménez, presidirá la homilía, acompañado por el Coro de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Rincón de la Victoria.

Por otro lado, el lunes 11, la novena estará presidida por el vicario parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte, José Antonio Castilla Rodríguez, junto al Coro de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Tocina. Así, el martes 12, el superior de la Comunidad Religiosa 'Madre de Dios' y vicario parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte, Pablo Salvatierra Aguerri, oficiará la Eucaristía, acompañado por el Coro de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Umbrete.

Por otro lado, el miércoles, 13 de mayo, el vicario episcopal del Condado, canónigo de la Catedral de Huelva, párroco de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte, rector del Santuario de Nuestra Señora del Rocío y director espiritual de la Hermandad Matriz de Almonte, Francisco Miguel Valencia, presidirá la novena con el acompañamiento musical del Coro de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Bormujos.

Asimismo, el jueves 14, el vicario General de Ceuta, Francisco Fernández Acedo, presidirá la novena, junto al Coro Senderos de Huelva. El viernes, 15 de mayo, oficiará la homilía párroco 'In Solidum' de la Mayor de San Pedro Apóstol de Huelva, Francisco José Feria, acompañado por el Coro de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Gines. Por último, el sábado 16, el canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Huelva, Longinos Abengózar, concluirá la novena, con el Coro Joven de la Hermandad Matriz de Almonte. Además, en esta última jornada, a las 19,30 horas, se realizará la imposición de medallas a los nuevos hermanos.

Por otra parte, el domingo, 17 de mayo, a las 21,00 horas, se celebrará Función Principal de Instituto, presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez, y el Coro de la Hermandad Matriz de Almonte amenizará el acto. A continuación, se realizará el Santo Rosario Procesional por el itinerario acostumbrado.

CALENDARIO DE LA ROMERÍA

Por otro lado, los actos de la romería en sí, comienzan el miércoles, 20 de mayo, a las 10,00 horas, con la misa de romeros de la Matriz, en el Alto del Molinillo del Chaparral. Acto seguido saldrá procesionalmente, camino del Santuario.

El viernes, 22 de mayo, a las 18,00 horas, tendrá lugar la primera jornada de recepción de las hermandades filiales, que se inician con las de menor antigüedad, iniciando Torremolinos y finalizando el día con Mairena del Alcor.

Así, el sábado 23, al mediodía, ante la Puerta Mayor del Santuario, tiene lugar la continuación de la presentación de hermandades, por orden de antigüedad, iniciando Villamanrique de la Condesa y finalizando Valencia. Por otro lado, a medianoche, se celebra el rosario procesional, llamado de Almonte, por el itinerario tradicional.

Por otra parte, el 24 de mayo, a las 10,00 horas, en el Paseo Marismeño, frente al Santuario, tendrá lugar la Solemne Misa de Pentecostés, presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez, y en la que estarán presentes todas las hermandades filiales con sus simpecados. A las 20,00 horas, tendrá lugar la Misa de Tamborileros, Carreteros y Coheteros.

Por otro lado, a medianoche, desde la plaza de Doñana, saldrá el Santo Rosario, presidido por la Hermandad Matriz, y en la que participarán todas las Hermandades Filiales con sus Simpecados e Insignias, procesionando por las calles de la aldea. A su terminación, se realizará la Salve Solemne, con el acompañamiento musical del Coro de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Garrucha.

Ya en la madrugada del 25 de mayo, sin hora establecida, tendrá lugar la procesión de la Virgen del Rocío por las calles de la aldea, a hombros de los almonteños, que recorrerá el itinerario tradicional. A la entrada de la Virgen, se realizará la Salve Popular de Despedida.