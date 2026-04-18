El Hospital Virgen de la Bella de Lepe (Huelva) obtiene la autorización ambiental para ampliar sus instalaciones

Archivo - Delegación de Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Huelva. - EUROPAPRESS - Archivo

HUELVA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha informado favorablemente sobre el informe ambiental estratégico de innovación puntual del PGOU de Lepe (Huelva) para Mejora de Equipamiento Sanitario del Hospital Virgen de la Bella de Lepe, que busca incrementar en casi mil metros cuadrados sus instalaciones, en la parcela en la que se sitúa el centro, para "posibilitar la ampliación" del Servicio de Consultas Externas y Urgencias mediante la ejecución de un edificio anexo de planta baja más una planta alta.

Según señala el informe, consultado por Europa Press, la solicitud de esta evaluación ambiental para la Innovación Puntual del PGOU para la "mejora de equipamiento sanitario del Hospital Virgen de la Bella" ha sido presentada por el Ayuntamiento de Lepe y el proyecto impulsado por el grupo al que pertenece el centro sanitario.

Así, informa de que esta parcela está clasificada como suelo urbano no consolidado y calificada para uso dotacional sanitario, así como apunta que la edificabilidad actual de la parcela es de 8.695 metros cuadrados y se encuentra "agotada", por lo que el centro considera que "resulta necesaria su ampliación hasta 9.563,55 metros cuadrados" para "cubrir la creciente demanda de estos servicios en la localidad".

Indica la Consejería que esta ampliación "no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el Informe Ambiental Estratégico, así como las ya incluidas en la Memoria Urbanística y en el Documento Ambiental Estratégico que no se opongan a las anteriores".

En este sentido, explica que esta modificación puntual "no pretende alterar la clasificación del suelo ni el uso pormenorizado asignado por el planeamiento vigente", sino que "se limita a una redefinición de parámetros urbanísticos cuantitativos, manteniendo la coherencia con el modelo territorial y urbano del PGOU y los principios de sostenibilidad y los estándares urbanísticos establecidos por la actual normativa urbanística".

El estudio de alternativas apunta que la seleccionada --entre tres diferentes-- es la consiste en "un incremento aproximado del 10% de la edificabilidad vigente, hasta un máximo de 9.563,55 metros cuadrados, permitiendo la construcción de un nuevo edificio anexo de planta baja más planta alta, destinado a consultas externas y urgencias" y señala que desde el punto de vista técnico, la alternativa es "plenamente viable al apoyarse en infraestructuras urbanas existentes y consolidadas".

De otro lado, señala que desde el punto de vista ambiental los efectos previsibles son "de baja magnitud", localizados "en un entorno urbano, temporales en fase de obra y compatibles en fase de funcionamiento", por lo que "esta alternativa permite alcanzar los objetivos de la planificación sin generar impactos ambientales significativos".

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente remitió consulta en materia de Urbanismo de la Delegación de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en relación a la propuesta realizada.

Fomento señala que la modificación del instrumento de planeamiento afectado no supone un nuevo modelo ordenación del PGOU aprobado definitivamente ya que "no altera la clasificación del suelo ni el uso global asignado por el planeamiento vigente, sino que se limita a una redefinición de parámetros urbanísticos cuantitativos, manteniendo la coherencia con el modelo territorial y los estándares urbanísticos establecidos por la Lista y su reglamento".