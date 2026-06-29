Huelva muestra su solidaridad con el pueblo venezolano tras los terremotos que han azotado al país

Minuto de silencio en el Ayuntamiento de Huelva por las víctimas de los terremotos de Venezuela. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plaza de la Constitución ha acogido este lunes un minuto de silencio en apoyo y respeto a las víctimas de los terremotos registrados en Venezuela y en solidaridad con todo el pueblo afectado. Ayuntamiento de Huelva, Diputación Provincial, Junta de Andalucía y la Casa de Iberoamérica de Huelva se han unido en este acto de "recuerdo, apoyo y acompañamiento a las familias y personas damnificadas".

Así, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha asegurado que el "corazón de los onubenses está en Venezuela". "Allí están nuestros bomberos trabajando por sacar personas de los escombros, junto a la unidad canina y todo nuestro apoyo, toda nuestra colaboración con este pueblo que lo está pasando tan mal".

"Esperamos que esa maestría que ellos tienen, que son maravillosos, pues que puedan salvar muchas vidas y agradecerles, porque son unos valientes y son nuestros mayores embajadores y estamos muy orgullosos de ellos. Y ellos además al ir también han llevado materiales para apoyar", ha subrayado.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha dado el pésame a todas las familias venezolanas que han perdido a alguien, pero "sobre todo el apoyo y la solidaridad del pueblo de Huelva".

"Con esa especial vinculación que tiene la provincia de Huelva con Iberoamérica y con Venezuela, este minuto de silencio es aún más especial. Esta mañana hemos tenido la posibilidad de reunir a la Mesa de Ayuda Humanitaria. Hemos estado con las asociaciones que trabajan en el territorio y con otras que van a empezar a trabajar. Nos hemos puesto a su disposición y, por supuesto, también hemos querido coordinar de alguna manera toda esa ayuda que pueda llegar de los municipios de la provincia de Huelva a Venezuela", ha abundado.

Así, ha señalado que en el Consejo de Alcaldes de este viernes la Asociación Huelva en Red "va a tener la posibilidad de participar y poder explicar a los alcaldes cómo poder ayudar desde sus municipios y, por supuesto, también que toda la población tenga la posibilidad de hacerlo".

Asimismo, ha agradecido el trabajo de los bomberos que se han desplazado, concretamente, tres bomberos, dos de ellos del Consorcio Provincial de Huelva, que "han estado desde el primer minuto dispuestos para ir a Venezuela".

Por otro lado, la delegada territorial de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta en Huelva, Manuela Caro, ha señalado que se han querido sumar al minuto de silencio por "esta catástrofe tan importante que se está viviendo en Venezuela, que los datos que nos llegan nos tienen el corazón encogido". "Hablamos ya de 1.450 fallecidos, 3.150 heridos y de ellos 17 fallecidos son españoles y más de 150 desaparecidos".

"Además de un mensaje de solidaridad y de cariño, creo que también deberíamos enviarle un mensaje de esperanza. Esperanza porque hay equipos de rescate, tanto locales como de otros muchos países, incluido España. Nosotros desde la Junta de Andalucía también hemos enviado dispositivos del Grupo GREA, además de perros de rescate, pilotos de drones, personal SAMU y también bomberos de distintos consorcios de Andalucía", ha abundado.

Asimismo, ha recordado que la Junta de Andalucía ha puesto a disposición de los andaluces afectados varios medios de comunicación para poder comunicar tanto con el Gobierno de Venezuela, como con las autoridades españolas, que son un teléfono y un correo electrónico. El teléfono es el 0034 616 870 143 y el correo electrónico andaluciaconvenezuela@juntadeandalucia.es , para "todas aquellas personas que necesiten comunicar y también se sientan atendidos todos los andaluces que estén afectados por este tremendo desastre".

"Nuestra solidaridad, nuestro cariño y nuestro agradecimiento y reconocimiento a todos esos profesionales que siempre van donde se les necesita y en este caso se necesita y mucho en Venezuela. Así es que nuestro ánimo y nuestro cariño y nuestro corazón roto por todos los venezolanos", ha subrayado.

Por otro lado, la portavoz de la Asociación de Venezolanos Araguanés, Johanna Rodríguez, ha dado las gracias a la Diputación y al Ayuntamiento por "involucrarse en esta desgracia". "Que sepan nuestros compatriotas que no están solos, que desde aquí, desde Huelva, nos encontramos con ustedes, y enviarles nuestro apoyo y nuestro cariño para toda nuestra familia y que es un momento muy duro que aquí estamos para apoyarlos".