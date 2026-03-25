Huelva se sitúa a la cola de Andalucía en la recogida de envases de vidrio, que cae un 4,7% en 2025

Contenedor verde de vidrio. - ECOVIDRIO

HUELVA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La recogida selectiva de envases de vidrio cayó en la provincia de Huelva un 4,7% en el año 2025, lo que la sitúa a la cola de Andalucía. De esta forma, los onubenses depositaron un total de 4.929 toneladas de estos envases en los contenedores verdes. Se trata de una caída superior a la del consumo, estimada en torno a un 2%, que impacta directamente en el volumen de residuos generados y posteriormente recuperados.

Así lo ha indicado Ecovidrio en una nota sobre los resultados de reciclaje de envases de vidrio en Huelva en 2025. En concreto, señala que durante el pasado ejercicio cada onubense depositó 9,2 kilos de vidrio en el contenedor verde, el equivalente a 31 envases por persona; situándose así "muy por debajo de la media nacional --20 kg y 68 envases por habitante-- y la media andaluza --14,9 kg y 51 envases--". En base a estas cifras, en la provincia se depositaron un total de 17 millones de envases, lo equivalente a más de 46.000 mil envases al día y unos 32 envases cada minuto.

Por su parte, la capital, con una aportación ciudadana al contenedor verde de 7,9 kg de envases de vidrio por persona --equivalente a unos 27 envases por habitante--, también se sitúa a la cola de Andalucía y es la capital de provincia que menos recicla de toda España. Por el contrario, entre los municipios de más de 10.000 habitantes más recicladores de la provincia de Huelva destacan Ayamonte --20,06 kilos por habitante--, Punta Umbría --19,58 kilos por habitante-- e Isla Cristina --16,91 kilos por habitante--.

El vidrio es un material cien por cien reciclable de manera infinita y sin perder calidad, lo que convierte al sistema de recogida separada de envases de vidrio en el modelo "más eficaz, eficiente y ambientalmente sostenible", ha señalado Ecovidrio.

Asimismo, apunta que "gracias al reciclaje de vidrio" en Huelva durante 2025 se ha logrado "evitar la emisión de más de 2.800 toneladas de CO2 a la atmósfera, el equivalente a las emisiones de más de 1.300 coches retirados de la circulación durante un año; ahorrar casi 3.500 MWh de energía, el equivalente al consumo eléctrico doméstico de la ciudad de Huelva durante casi cuatro días y evitar la extracción de más de 5.900 toneladas de materias primas, lo que equivale a casi cinco veces el peso del Cristo Redentor de Brasil".