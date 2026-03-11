El ilusionismo llega a Huelva el 21 de marzo de la mano del Salón de la Magia

Archivo - Presentación en el Ayuntamiento del Salón de la Magia de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Turismo, Comercio y Juventud del Ayuntamiento de Huelva, Pastora Giménez, acompañada por el presidente del Centro Escénico Infantil y Juvenil de Andalucía (Ceija), Dani Verum, ha presentado este miércoles en rueda de prensa el Salón de la Magia de Huelva, que tendrá lugar este sábado, 21 de marzo, en el Centro Social 'La Morana'.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, se trata, tal y como ha explicado la concejal, de un evento dedicado al mundo de la ilusión, la fantasía y la creatividad que, por primera vez, se celebra en la capital con el apoyo del Ayuntamiento de Huelva, "una propuesta novedosa que nace con un objetivo muy claro: seguir ampliando la oferta de ocio saludable, creativo y participativo dirigida especialmente a los jóvenes, pero también pensada para disfrutar en familia".

De este modo, la edil ha trasladado que el Salón de la Magia se plantea como "una experiencia dinámica y participativa, similar a los salones temáticos como el del Manga, pero centrada en el universo del ilusionismo y la fantasía". Así, Giménez ha insistido en animar especialmente a los jóvenes de Huelva a participar, "a descubrir nuevas formas de ocio y a implicarse en actividades culturales y creativas como esta, que fomentan la imaginación, el aprendizaje y la convivencia".

"Propuestas diferentes, innovadoras y vinculadas al talento local que son una forma de enriquecer la vida cultural de la ciudad y de seguir construyendo una Huelva dinámica, participativa y abierta a nuevas iniciativas", ha señalado.

Por todo ello, ha concluido la concejal, ha agradecido "especialmente" el trabajo de la asociación Ceija y de todos los colectivos y colaboradores que hacen posible este evento e invitar a toda la ciudadanía a acercarse el 21 de marzo al Centro Municipal La Morana para que se dejen sorprender por la magia".

Por otro lado, el presidente del Centro Escénico Infantil y Juvenil de Andalucía, Dani Verum, ha agradecido la apuesta del Ayuntamiento y ha afirmado que este año se va a vivir un Salón de la Magia "espectacular", con actividades para la juventud, para el público en general, para las familias, y "para todas las personas que, aunque no le atraigan directamente la magia, pero sencillamente quiera pasar un día diferente y con una amalgama de actividades".

Concretamente, a lo largo de la jornada, quienes se acerquen a La Morana podrán disfrutar de una programación muy variada que combina espectáculos, talleres y espacios interactivos. Así, entre las actividades previstas habrá magia de cerca y magia de escenario, con las actuaciones de los magos Naife y Óscar Antonete; además de propuestas muy atractivas para el público joven como videojuegos, juegos de mesa, talleres de manualidades, una escuela de magia o un escape room.

También participarán diferentes colectivos y creadores vinculados a la cultura juvenil y creativa, como la Asociación Retroimpulse, la Asociación Juvenil Inku Sen, o el creador de videojuegos onubense Soykhaler, además de varios puestos artesanales y espacios dedicados a la ilustración y al juego.

Al respecto, Manuel Gutiérrez, como representante de la Asociación Retroimpulse, entidad dedicada a la cultura retro, de los 80, 90, se ha sumado a la invitación para que los onubenses vengan a disfrutar de esta actividad "pensada para padres, niños, que además de la magia también se van a encontrar con todo tipo de videojuegos, desde los más antiguos, el Nintendo NES, el Mega Drive, hasta consolas un poco más modernas, el PlayStation 1, PlayStation 2, o PlayStation 3".

Finalmente, señalar que la cita se desarrollará en horario de mañana y tarde, de 11,00 a 14,30 horas y de 16,00 a 20,30 horas, con entrada libre hasta completar aforo para facilitar que cualquier persona interesada pueda acercarse y disfrutar de esta experiencia.