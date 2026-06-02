Infoca amplía medios aéreos y por tierra en el incendio de Marismas del Burro (Huelva)

Imagen del incendio desde Huelva capital. - EUROPA PRESS

HUELVA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha ampliado medios aéreos y terrestres para la extinción de la reproducción del incendio que se declaró el pasado domingo --y que se dio por extinguido esa misma jornada-- en Marismas del Burro, entre los términos municipales de Gibraleón y Huelva, e incluida en la Paraje Natural Marismas del Odiel, donde sus efectivos trabajan desde la madrugada de este martes.

Según han detallado desde el Plan Infoca en su cuenta de X, consultada por Europa Press, en la zona se encuentran en estos momentos dos grupos de bomberos forestales, dos agentes medioambientales, un técnico de extinción y un vehículo autobomba, así como por aire trabajan desde la mañana de este martes dos anfibios ligeros y ahora se incorpora un helicóptero semipesado.

El fuego, que en esta ocasión ha generado un segundo foco "provocado por una pavesa que ha saltado a otra zona", según ha informado el delegado en funciones de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, ha generado una capa de humo visible desde distintos puntos de Huelva capital y un intenso olor a quemado.

Desde el Plan Infoca han señalado que se trata de una reproducción del incendio declarado el pasado domingo y el mismo se encuentra confinado al tratarse de zona de marismas. Asimismo, han indicado que el terreno tiene un acceso difícil.

El incendio fue declarado el pasado domingo a las 13,13 horas y quedó extinguido a las 23,30 horas. En las tareas de extinción el Infoca desplegó un dispositivo compuesto por seis efectivos tanto terrestres como por aire, en concreto, dos vehículos autobomba, dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un helicóptero semipesado.

Correa ha explicado que el incendio "se ha reavivado una zona como consecuencia de un fuerte viento existente" esta pasada madrugada, así como ha apuntado que "la parte que se ha reactivado del domingo es de brotes de eucalipto y caña" y el segundo foco es ""en una zona de pasto".